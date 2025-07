हूती विद्रोहियों का नया कारनामा, पहले इजरायल के जहाज पर किया कब्जा, फिर…Video देख हिल जाएंगे

Houthi Attack on Israel: हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में जहाज़ों पर हमले तेज़ करके इज़राइल के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई की है। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, यमन के तट पर हुए ड्रोन हमले में ग्रीस द्वारा प्रबंधित एक जहाज़ के दो चालक दल के सदस्य घायल हो गए और दो लापता हैं।

इससे कुछ घंटे पहले ही, ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में एक और बल्क कैरियर पर हमला करने का दावा किया था और कहा था कि जहाज़ डूब गया है। इसका एक वीडियो भी जारी किया गया है। इसमें जहाज़ पर हूतियों का कब्ज़ा दिखाई दे रहा है।

Yemeni Forces released footage of raiding and blowing up the bulk carrier MAGIC SEAS for violating the blockade imposed on Israel

