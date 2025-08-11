Home > विदेश > Syria Shootout Video: ‘सिर में मारी गोली, और 3 सेकंड में…’, सीरिया के अस्पताल में दहशतगर्दों ने किया हमला, वीडियो में कैद हो गया खौफनाक नजारा

August 11, 2025

Hospital Staff Shootout Syria: दक्षिणी सीरिया के सुवेदा शहर के राष्ट्रीय अस्पताल का एक सीसीटीवी वीडियो पूरे इलाके में सनसनी फैला रहा है। फुटेज में साफ़ तौर पर सैन्य वर्दी पहने कुछ लोग अस्पताल में घुसते और एक चिकित्साकर्मी की गोली मारकर हत्या करते दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो रविवार को स्थानीय कार्यकर्ता मीडिया समूह सुवेदा 24 द्वारा जारी किया गया था, जो 16 जुलाई का बताया जा रहा है। उस समय सुवेदा में ड्रूज़ अल्पसंख्यक समुदाय के लड़ाकों, सशस्त्र आदिवासी समूहों और सरकारी बलों के बीच भीषण संघर्ष चल रहा था।

वीडियो में दिखा भयावह दृश्य

वीडियो में, कई चिकित्साकर्मी हरे रंग की स्क्रब (अस्पताल की वर्दी) पहने ज़मीन पर घुटनों के बल बैठे दिखाई दे रहे हैं। उनके सामने हथियारबंद लोग खड़े हैं। इनमें से एक हथियारबंद व्यक्ति एक चिकित्साकर्मी को पकड़कर उसके सिर पर वार करता है, मानो उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहा हो। पीड़ित विरोध करने की कोशिश करता है और हमलावर से भिड़ जाता है, लेकिन तभी एक अन्य व्यक्ति उसे असॉल्ट राइफल से गोली मार देता है।

इसके बाद, एक अन्य हमलावर पिस्तौल से दूसरी गोली चलाता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। फुटेज में एक व्यक्ति गहरे रंग का जंपसूट पहने दिखाई दे रहा है, जिस पर “आंतरिक सुरक्षा बल” लिखा है। वह व्यक्ति वर्दीधारी लोगों को अस्पताल के अंदर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक अन्य कैमरे की फुटेज में अस्पताल के बाहर एक टैंक भी खड़ा दिखाई दे रहा है।

हमलावर कौन हैं?

स्थानीय सक्रिय मीडिया का दावा है कि ये सभी हमलावर सीरियाई सेना और सुरक्षा बलों से जुड़े थे। हालाँकि, एक सीरियाई सरकारी अधिकारी ने कहा कि हमलावरों की पहचान अभी तक पुष्टि नहीं हुई है और इस बात की जाँच की जा रही है कि वे सरकारी बलों के सदस्य थे या किसी आदिवासी समूह के। उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मामले में तीन महीने के भीतर रिपोर्ट देने के लिए एक जाँच समिति का गठन किया गया है, जो दक्षिणी सीरिया में नागरिकों पर हुए हमलों की जाँच कर रही है।

द्रुज़ समुदाय और सरकार के बीच संबंधों में तनाव बढ़ा

स्वीडा राष्ट्रीय अस्पताल में हुई यह घटना पहले से ही तनावपूर्ण माहौल को और भड़काने वाली है। द्रुज़ समुदाय को निशाना बनाकर किए गए सांप्रदायिक हमले जुलाई में द्रुज़ मिलिशिया और सशस्त्र बेडुइन जनजातियों के बीच हुई झड़पों के बाद हुए हैं। हिंसा ने द्रुज़ समुदाय और सीरिया की इस्लामी नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के बीच संबंधों को और तनावपूर्ण बना दिया है। राष्ट्रपति अहमद अल-शरा के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार का लक्ष्य दक्षिणी क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना और द्रुज़ गुटों को निरस्त्र करना है। हालाँकि फिलहाल लड़ाई धीमी पड़ गई है, सरकारी बल स्वैदा शहर को घेरे हुए हैं। द्रुज़ नेताओं का आरोप है कि शहर तक मानवीय सहायता पहुँचना मुश्किल है और इसे “घेराबंदी” की स्थिति कहा जा सकता है।

मानवीय सहायता पर भी हमला

सीरियन अरब रेड क्रिसेंट (SARC) ने शनिवार को एक बयान में कहा कि स्वैदा भेजे गए उसके एक राहत काफिले पर सीधा हमला किया गया। हमले में कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। संगठन ने यह नहीं बताया कि किस समूह ने हमला किया।

