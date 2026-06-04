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होर्मुज स्ट्रेट का विकल्प तैयार, ईरान की नाकाबंदी होगी विफल? खाड़ी देशों ने शुरू किया अरबों डॉलर का मेगा प्लान

Strait of Hormuz Blockade: तेल के साथ-साथ प्राकृतिक गैस के लिए भी नए विकल्पों पर विचार किया जा रहा है.

By: Shubahm Srivastava | Published: June 4, 2026 3:41:24 PM IST

खाड़ी देशों की ऊर्जा सुरक्षा का वैकल्पिक मार्ग
खाड़ी देशों की ऊर्जा सुरक्षा का वैकल्पिक मार्ग


Gulf Countries Energy Security Alternative Route: खाड़ी देशों ने तेल और गैस सप्लाई के लिए सबसे अहम समुद्री मार्ग होर्मुज स्ट्रेट पर निर्भरता कम करने की दिशा में बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. ईरान युद्ध और क्षेत्रीय तनावों के बाद सऊदी अरब, यूएई, इराक, ओमान और कुवैत वैकल्पिक पाइपलाइन, रेल कॉरिडोर और ऊर्जा भंडारण केंद्रों पर अरबों डॉलर निवेश कर रहे हैं. उद्देश्य यह है कि संकट की स्थिति में भी ऊर्जा आपूर्ति बाधित न हो.

यूएई का वेस्ट-टू-ईस्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट

यूएई ने अबू धाबी से फुजैरा बंदरगाह तक नई वेस्ट-टू-ईस्ट पाइपलाइन परियोजना को तेज कर दिया है. फुजैरा होर्मुज स्ट्रेट के बाहर स्थित है, जिससे तेल निर्यात के लिए वैकल्पिक रास्ता मिलेगा. इस परियोजना के पूरा होने पर यूएई की तेल निर्यात क्षमता 2027 तक लगभग दोगुनी हो सकती है. साथ ही पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल जैसे उत्पादों के परिवहन की भी योजना बनाई जा रही है.

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कुवैत-सऊदी-यूएई कॉरिडोर पर मंथन

कुवैत, सऊदी अरब और यूएई एक संयुक्त पाइपलाइन नेटवर्क पर भी विचार कर रहे हैं. प्रस्ताव के अनुसार कुवैत का तेल पाइपलाइन के जरिए सऊदी अरब या यूएई के बंदरगाहों तक पहुंचाया जाएगा, जहां से इसे वैश्विक बाजारों में भेजा जा सकेगा. हालांकि इस महत्वाकांक्षी परियोजना का अंतिम रूट अभी तय नहीं हुआ है.

इराक तलाश रहा नए निर्यात मार्ग

इराक भी अपने तेल निर्यात के लिए वैकल्पिक रास्ते विकसित करने में जुटा है. बसरा से जॉर्डन के अकाबा बंदरगाह तक प्रस्तावित पाइपलाइन की क्षमता करीब 10 लाख बैरल प्रतिदिन होगी. वहीं बसरा से ओमान के दुक्म बंदरगाह तक एक अन्य मार्ग पर भी विचार हो रहा है. इसके अलावा किर्कुक-जेहान पाइपलाइन के आधुनिकीकरण पर भी काम किया जा रहा है, जिससे भूमध्यसागर तक पहुंच आसान हो सके.

ओमान बनेगा नया ऊर्जा हब

ओमान और कुवैत के बीच होर्मुज के बाहर बड़े ऑयल स्टोरेज प्रोजेक्ट पर बातचीत जारी है. ओमान अपने प्रमुख बंदरगाहों को तेल और गैस के भंडारण तथा निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करना चाहता है. इससे खाड़ी देशों को संकट के समय अतिरिक्त सुरक्षा और सप्लाई का विकल्प मिलेगा.

गैस सप्लाई और भविष्य की योजनाएं

तेल के साथ-साथ प्राकृतिक गैस के लिए भी नए विकल्पों पर विचार किया जा रहा है. खाड़ी देशों के बीच लंबे समय से प्रस्तावित गल्फ रेलवे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की चर्चा तेज हुई है. वहीं कतर से सऊदी अरब, जॉर्डन, मिस्र और तुर्किये तक गैस कॉरिडोर बनाने के प्रस्ताव भी चर्चा में हैं.

इसके अलावा सऊदी अरब अपनी मौजूदा ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन क्षमता बढ़ाने पर विचार कर रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में खाड़ी क्षेत्र में कई नए पाइपलाइन और रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट सामने आ सकते हैं, जो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को अधिक सुरक्षित और लचीला बनाएंगे.

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Tags: Gulf CountriesIraqOil ExportsSaudi ArabiaStrait of HormuzUAE
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