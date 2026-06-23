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Honeymoon Tragedy: पत्नी देखती रह गई, हनीमून ट्रिप पर दूल्हे की दर्दनाक मौत, कुछ सेकंड में बिखर गई दुनिया

Honeymoon Tragedy: ग्रीस में हनीमून मनाने गए 27 वर्षीय सुलेमान सरिफे की समुद्र में ऊंचाई से सिर के बल छलांग लगाने के बाद मौत हो गई. हादसे में उसे सिर और रीढ़ की गंभीर चोटें आई थीं. 11 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ने के बाद उसकी मौत हो गई. शादी के महज दो सप्ताह बाद हुए इस हादसे ने परिवार और पत्नी को गहरे सदमे में डाल दिया.

By: Ranjana Sharma | Published: June 23, 2026 3:20:00 PM IST

पत्नी के सामने समुद्र में लगाई छलांग और चली गई जान
पत्नी के सामने समुद्र में लगाई छलांग और चली गई जान


Honeymoon Tragedy: शादी के बाद हनीमून को हर कपल अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादों में शामिल करना चाहता है. यह वह समय होता है जब दो लोग नए रिश्ते, नए सपनों और सुनहरे भविष्य की उम्मीदों के साथ जीवन की नई शुरुआत करते हैं. लेकिन कभी-कभी एक छोटी सी लापरवाही या जोखिम भरा फैसला इन खुशियों को हमेशा के लिए दर्द में बदल देता है. ग्रीस में हनीमून मनाने गए एक नवविवाहित जोड़े के साथ ऐसा ही दर्दनाक हादसा हुआ, जिसने कुछ ही सेकंड में उनकी जिंदगी बदल दी.

रोमांच के लिए लगाई छलांग

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 27 वर्षीय सुलेमान सरिफे अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने ग्रीस गया था. दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी के शुरुआती खूबसूरत दिनों का आनंद ले रहे थे. हनीमून के तीसरे दिन समुद्र किनारे घूमने के दौरान सुलेमान ने एक ऊंचे स्थान से समुद्र में छलांग लगाने का फैसला किया. पत्नी उसके सामने खड़ी थी और यह पल शायद रोमांचक याद बनने वाला था, लेकिन देखते ही देखते यह हादसे में बदल गया.

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सिर के बल पानी में गिरने से आई गंभीर चोट

बताया गया कि सुलेमान ने सिर के बल समुद्र में छलांग लगाई. पानी में गलत एंगल से गिरने के कारण उसके सिर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आईं. हादसा इतना भयावह था कि मौके पर मौजूद लोग भी दहशत में आ गए. उसकी पत्नी अपनी आंखों के सामने यह सब होते हुए देखती रह गई और कुछ समझ नहीं पाई कि आखिर कुछ ही क्षणों में सब कुछ कैसे बदल गया.

11 दिनों तक जिंदगी की जंग लड़ता रहा युवक

घटना के बाद सुलेमान को गंभीर हालत में तुर्किये के मुगला सिटकी कोकमान यूनिवर्सिटी मेडिकल फैकल्टी अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों की टीम ने लगातार 11 दिनों तक उसकी जान बचाने की कोशिश की. हालांकि सिर और रीढ़ में आई गंभीर चोटों के कारण उसकी हालत में सुधार नहीं हो सका.

शादी के दो सप्ताह बाद हो गई मौत

आखिरकार शादी के महज दो सप्ताह बाद, 6 जून को डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. जिस परिवार में हाल ही में शादी की खुशियां मनाई गई थीं, वहां अचानक मातम छा गया. सुलेमान की मौत की खबर ने उसके परिजनों और दोस्तों को गहरे सदमे में डाल दिया. रिपोर्ट्स के अनुसार, सुलेमान तुर्गुटलु कस्बे में स्थित एक अचार निर्माण फैक्ट्री में काम करता था. उसकी अंतिम विदाई कुटुक मिनारे मस्जिद में हुई, जिसके बाद उसे अलासेहिर के नए कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया.

पहले भी हो चुके हैं ऐसे हादसे

यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब हाल ही में ग्रीस में ही एक ब्रिटिश किशोर पर्यटक की भी समुद्र में कूदने के दौरान मौत हुई थी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, चेतावनी दिए जाने के बावजूद उसने खतरनाक समुद्री क्षेत्र में छलांग लगा दी थी. विशेषज्ञ लगातार पर्यटकों को समुद्र, चट्टानों और ऊंचाई वाले इलाकों में रोमांचक गतिविधियों के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करने की सलाह देते रहे हैं, लेकिन कई बार एक पल की लापरवाही जानलेवा साबित हो जाती है. 

Tags: honeymoon tragedy
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