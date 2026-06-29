Holly Woodcock Death Mystery: साउथ लंदन के एरिथ की रहने वाली 20 साल की हॉली वुडकॉक अगस्त 2024 में अपनी स्कूल की दोस्त के हॉलिडे होम में रहने गई थी, लेकिन दुखद रूप से वह कभी वापस नहीं लौटी. यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हॉली वुडकॉक की मौत के मामले में अब उसके दुखी माता-पिता पूरी जांच की मांग कर रहे हैं. ट्रिप के पांचवें दिन 2 अगस्त, 2026 को रात के दौरान करीब 1.30 बजे पड़ोसियों के साथ पार्टी के बाद हॉली (खूबसूरत और मिलनसार स्टूडेंट) पूल की तली में अकेली मृत पाई गई.

वहीं, हॉली वुडकॉक के मिलने के 14 मिनट बाद इमरजेंसी सर्विस को बुलाया गया. हालांकि, उसे बचाने की कोशिश के बाद उसका दिल कुछ देर के लिए धड़कने लगा था, लेकिन सुबह 3.09 बजे उसे मृत घोषित कर दिया गया. फ़्रांसीसी अधिकारियों की जांच में यह नतीजा निकला कि उसकी मौत फ़्रांस के पश्चिमी तट पर सेंट हिलेयर-ला-फोरेट स्थित प्रॉपर्टी में डूबने से हुई थी, लेकिन मौत की सटीक वजह का पता नहीं चल सका. बताया जा रहा है कि हॉली वुडकॉक किसी चोट या आघात से मौत की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता.

जांच बंद क्यों की गई?

बावजूद इसके पुलिस ने एक सप्ताह से कुछ अधिक समय में ही जांच बंद कर दी, जबकि कई सवाल अनसुलझे थे और उस शाम की घटनाओं के बारे में गवाहों के बयानों में भी अंतर था. अधिकारियों ने यह पता लगाने के लिए ज़रूरी टेस्ट नहीं किए कि हॉली ने कितनी शराब पी थी. डीएनए सैंपल को वरीयता नहीं दी गई, जो अहम सबूत साबित हो सकता था.सबसे बड़ी बात यह है कि उसका स्विमिंग कॉस्ट्यूम नष्ट कर दिया गया. फ़ोन की जांच नहीं की गई और सीसीटीवी फुटेज भी कभी हासिल नहीं किया गया.

यह भी पढ़ें: खूबसूरत गर्लफ्रेंड की बेटी पर नजर गड़ा बैठा युवक, बाथरूम में ले जाकर नहलाता था; एक दिन क्या हुआ जो हो गई मौत

हॉली के परिवार ने चिंता जताई कि गवाहों से अगले दिन तक पूछताछ नहीं की गई और कुछ अहम गवाहों से तो कभी बात ही नहीं की गई. उनके वकीलों का यह भी कहना है कि उस रात की घटनाओं का घटनाक्रम अधूरा है. दुखद यह है कि केस को फिर से खोलने की अपील ठुकरा दी गई. विदेश कार्यालय ने परिवार से कहा कि वे किसी दूसरे देश की आपराधिक और न्यायिक प्रक्रिया में दखल देने पर लगी पाबंदियों के कारण मदद करने में असमर्थ हैं.

शराब पीकर डूबने पर उठे सवाल

यहां पर बता दें कि अगस्त 2024 में छुट्टियों के दौरान फ्रांस में एक दोस्त के विला में 20 साल की हॉली वुडकॉक रहस्यमय तरीके से डूब गईं. उनकी दुखी मां का कहना है कि फ्रांसीसी पुलिस ने डूबने की वजह हॉली का शराब पीना बताया, लेकिन उनके शॉर्ट्स पूल के किनारे मुड़े हुए मिले थे. अगर कोई इतना नशे में हो कि डूब जाए, तो वह ऐसा नहीं करता.

यह भी पढ़ें: रात हो या दिन! खूबसूरत महिला गैरमर्दों से बनाती थी संबंध, 9 साल बाद आखिर कैसे खुला राज़

मां ने जताया गुस्सा

55 साल के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर मिस्टर वुडकॉक ने कहा कि मेरा मन करता है कि फ्रेंच एम्बेसी के बाहर एक पोस्टर लेकर खड़ा हो जाऊं जिस पर लिखा हो- ‘अगर आप किसी का मर्डर करना चाहते हैं, तो उन्हें फ्रांस ले जाएं, उन्हें कुछ बीयर पिलाएं और आप बच जाएंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा.’

यह भी पढ़ें: ‘तुम्हारे जैसे 1000 पति रख सकती हूं’आखिर क्यों इस टिप्पणी की वजह से HC ने घटाई व्यक्ति की सजा