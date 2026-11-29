स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हिंदू संत माता हासी देवी की 200वीं जयंती पर 200 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है. बैंक ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि यह सिक्का माता साहिब हसी देवी की 200वीं जयंती के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को सम्मान देने के उद्देश्य से जारी किया गया है. इससे पहले पिछले महीने भारत में भी माता हसी देवी की 200वीं जयंती के अवसर पर एक स्मारक सिक्का जारी किया गया था. जानिए कौन हैं माता हासी देवी.

कौन थीं माता हासी देवी?

माता हासी देवी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित शादानी दरबार की पांचवीं गद्दीसर यानी प्रमुख थीं. यह मंदिर हयात पिताफी में स्थित है और पाकिस्तान के 15 प्रमुख हिंदू मंदिरों में शामिल है. इन मंदिरों में भारत से आने वाले श्रद्धालुओं को 1974 में हुए भारत-पाकिस्तान धार्मिक स्थलों की यात्रा से जुड़े समझौते के तहत दर्शन की अनुमति मिलती है.

घोटकी जिले के शादानी दरबार की स्थापना 1786 में संत शदाराम साहिब ने की थी. माता हासी देवी ने 1852 में 20 साल की उम्र में मंदिर की जिम्मेदारी संभाली थी. उन्हें गरीबों की मदद और सिंध में अकाल के दौरान भूखों को खाना खिलाने के लिए याद किया जाता है. उनका जीवन धर्म और समाज सेवा को समर्पित रहा.

शदाणी दरबार का इतिहास क्या है?

शदाणी दरबार की वेबसाइट के अनुसार, संत शदाराम साहिब का जन्म अक्टूबर 1708 में लाहौर के एक लोहाना खत्री परिवार में हुआ था. उन्होंने 20 साल की उम्र से ही कई धार्मिक स्थलों की यात्रा की, जिनमें हरिद्वार, अमरनाथ, अयोध्या और नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर शामिल हैं.

मान्यता है कि 1768 में वह सिंध पहुंचे और वहां एक शिव मंदिर बनवाया. इसी दौरान उन्होंने धूनी साहिब यानी पवित्र अग्नि प्रज्वलित की. श्रद्धालुओं का विश्वास है कि धूनी साहिब के दर्शन और वहां के कुएं का पानी पीने से दुखों और परेशानियों से मुक्ति मिलती है. संत शदाराम साहिब के बाद अब तक आठ अन्य गद्दीसर दरबार की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं.

भारत ने भी दिया सम्मान

पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने हिंदू संत माता हासी देवी की 200वीं जयंती पर 200 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है. बैंक के मुताबिक, इसका उद्देश्य संत के धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान को सम्मान देना है. यह सिक्का 75% तांबे और 25% निकल से बना है. इस पर सिंध के शादानी दरबार की तस्वीर है, जिसकी जिम्मेदारी माता हासी देवी ने संभाली थी. सिक्के के दूसरी तरफ पाकिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक आधा चांद और तारा बना हुआ है. वहीं, भारत ने भी माता हासी देवी की 200वीं जयंती पर उन्हें सम्मान दिया था. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 अक्टूबर को रायपुर में 50% चांदी से बने स्मारक सिक्के का अनावरण किया था. इस सिक्के पर माता हासी देवी की तस्वीर अंकित है.

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