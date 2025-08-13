Home > विदेश > Hindu temple vandalized in America: पाकिस्तान छोड़ो… ट्रंप ने भी किया हिंदुओं की नाक में दम, अमेरिका में हिंदू मंदिर में हुआ ऐसा कांड, सुनकर फटी रह जाएंगी आंखें

Hindu temple vandalized in America: अमेरिका में एकबार फिर से हिन्दू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है. ताजा मामला इसी हफ्ते की है जहाँ एक हिन्दू मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया है और यह घटना 10 अगस्त को ग्रीन वुड सिटी स्थित स्वामीनारायण मंदिर में हुई.

Published By: Shivani Singh
Published: August 13, 2025 17:57:00 IST

Hindu temple vandalized in America: अमेरिका में एकबार फिर से हिन्दू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है. ताजा मामला इसी हफ्ते की है जहाँ एक हिन्दू मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया है और यह घटना 10 अगस्त को ग्रीन वुड सिटी स्थित स्वामीनारायण मंदिर में हुई. 

इस घटना पर कड़ा संज्ञान लेते हुए शिकागो स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने इसे निंदनीय बताया है. वहीँ एक बयान में वाणिज्य दूतावास ने कहा कि “मंदिर के मुख्य साइनबोर्ड को विकृत कर दिया गया है और मंदिर क्षेत्र में उपद्रवियों के खिलाफ सतर्कता बरतने का आह्वान किया गया है।

स्वामीनारायण मंदिर के मुख्य साइनबोर्ड का अपमान निंदनीय

एक्स पर किये गए एक पोस्ट में कहा गया है, “ग्रीनवुड, इंडियाना में बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर के मुख्य साइनबोर्ड का अपमान निंदनीय है।” साथ ही यह भी कहा गया है कि उसने “शीघ्र कार्रवाई” के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों के समक्ष मामला उठाया है। वहीँ मंदिर परिसर की दीवारों पर भारत और हिंदू विरोधी स्लोगन भी लिखे गए। 

 एक साल के अंदर चौथी बार हिन्दू मंदिरो को पहुंचाया गया नुकसान 

आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब हिन्दू मंदिरों पर हमला किया गया है. एक साल के अंदर ही यह चौथी बार है जब अमेरिका में हिन्दू मंदिरों पर हमला के मामले सामने आये हैं. और यह घटना एकबार फिर से सामने आयी है जब कृष्ण जन्माष्टमी बेहद नजदीक है. 

बता दें कि इससे पहले मार्च में ही अमेरिका में इसी तरह का मामला सामने आया है जब कैलिफोर्निया स्थित BAPS हिंदू मंदिर को एक अज्ञात व्यक्ति ने अपवित्र कर दिया था। उस समय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसे घृणित करार दिया था और अमेरका कानून कानून प्रवर्तन एजेंसियों से जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया था।

