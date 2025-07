Hina Rabbani News: PAK एक बार फिर हुआ बेनकाब, भारतीय पत्रकार ने लाइव इंटरव्यू में कर दी Hina Rabbani की बोलती बंद…Video देख हर हिंदूस्तानी हो जाएगा खूश

Hina Rabbani On Hafiz Abdul Rauf : पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार को लाइव टेलीविज़न पर एक अजीब और शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा, जब एक वैश्विक रूप से प्रतिबंधित आतंकवादी को “आम आदमी” के रूप में चित्रित करने की कोशिश करने के लिए कैमरे पर उनकी तथ्य-जांच की गई। अल जज़ीरा के साथ एक साक्षात्कार के दौरान, सुश्री खार ने पाकिस्तान के इस दावे को पुख्ता करने की कोशिश की कि भारत के 7 मई के “ऑपरेशन सिंदूर” में मारे गए आतंकवादियों के अंतिम संस्कार का नेतृत्व करने वाला हाफ़िज़ अब्दुर रऊफ़, एक आम पाकिस्तानी व्यक्ति था, न कि कुख्यात अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित वैश्विक आतंकवादी।

पाकिस्तानी राजनेता ने जनाज़े के जुलूस में रऊफ़ की व्यापक रूप से प्रसारित तस्वीर दिखाते हुए कहा कि, “मैं आपको पूरे अधिकार के साथ, पूरे विश्व के साथ साझा किए गए सबूतों के साथ बता रही हूँ कि यह वह व्यक्ति नहीं है जिसका आप (भारत) दावा कर रहे हैं। यह वह व्यक्ति नहीं है जिसका आप दावा कर रहे हैं। पाकिस्तान में लाखों अब्दुल रऊफ़ हैं।

पत्रकार ने बीच में ही यह कहते हुए टिप्पणी की कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी सेना ने यह नहीं कहा था कि यह तस्वीर फ़र्ज़ी है। पत्रकार ने कहा, “उन्होंने कहा कि वह एक राजनीतिक दल का सदस्य है, और उन्होंने उसका राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी कर दिया। वह पहचान पत्र अमेरिकी प्रतिबंध सूची में दर्ज पहचान पत्र संख्या के समान है। इसलिए, अमेरिकी प्रतिबंधित आतंकवादी सूची के अनुसार, यह व्यक्ति एक आतंकवादी है।”

खार ने अपनी बात बचाने की कोशिश करते हुए कहा, “पाकिस्तानी सेना इस व्यक्ति (वायरल तस्वीर में) का बचाव कर रही है। पाकिस्तानी सेना उस व्यक्ति का बचाव नहीं कर रही है जिसे अमेरिका ने प्रतिबंधित किया है।” पत्रकार ने उन्हें याद दिलाया कि अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादियों और तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति के राष्ट्रीय पहचान पत्र संख्याएँ एक ही हैं।

पाकिस्तानी राजनेता ने जवाब दिया, “आईएसपीआर (पाकिस्तानी सेना के इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह वही व्यक्ति नहीं है, और आप यहाँ बैठकर मुझे बता रही थीं कि उन्होंने बस उसका बचाव किया है और यह नहीं कहा कि यह वही व्यक्ति नहीं है।”

