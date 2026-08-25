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Hijab Ban: नोंचा बदन, निकाल ली बच्चेदानी, सिर की खाल तक नहीं छोड़ी; ऐसा मुस्लिम देश जहां हिजाब न पहनने पर औरतों संग जहन्नुम जैसा सुलूक

Hijab Ban: हिजाब एक इस्लामिक कल्चर है. वहीं  अक्सर आपने देखा होगा कि मुस्लिम महिलाएं घर से बाहर जाते हुए हिजाब ओढ़ती हैं. आज कल स्कूलों में भी बच्चियों ने हिजाब ओढ़ना शुरू कर दिया है. वहीं अब हिजाब को लेकर एक बढ़ी खबर सामने आ रही है.

By: Heena Khan | Published: August 25, 2026 11:43:06 AM IST

hijab protest in iran
hijab protest in iran


Hijab Ban: हिजाब एक इस्लामिक कल्चर है. वहीं  अक्सर आपने देखा होगा कि मुस्लिम महिलाएं घर से बाहर जाते हुए हिजाब ओढ़ती हैं. आज कल स्कूलों में भी बच्चियों ने हिजाब ओढ़ना शुरू कर दिया है. वहीं अब हिजाब को लेकर एक बढ़ी खबर सामने आ रही है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक प्राइवेट CBSE-एफिलिएटेड स्कूल में तय यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की एक नाबालिग छात्रा की अपील को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि कोई संस्थान अनुशासन और एकरूपता बनाए रखने के लिए एक जैसा ड्रेस कोड लागू कर सकता है. जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला और जस्टिस जे जे मुनीर की बेंच 11वीं क्लास की उस छात्रा की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने स्कूल से अपनी यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की इजाज़त मांगी थी.  

ऐसे में हम जानेंगे भारत के किन-किन शहरों में हिजाब ओढ़कर स्कूल जाने  पाबंदी है? जहां भारत में हिजाब पहनने को लेकर विरोध  छिड़ा हुआ है वहीं. एक मुस्लिम देश ऐसा है जहां हिजाब उताररक महिलाओं ने हंगामा किया और जबरदस्त प्रोटेस्ट किया. लेकिन उस प्रोटेस्ट का नतीजा बेहद ही खराब निकला. आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह हिजाब को लेकर ईरान में प्रोटेस्ट चला और महिलाओं पर कैसे अत्याचार किया गया. 

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इस लड़की ने जलाई थी सिगरेट से खामेनेई की तस्वीर 

आपको वो महिला याद होगी जिसने सिगरेट से ख़ामेनेई की तस्वीर जलाई थी. बता दें कि इस लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल भी हुआ था. महिला वेस्टर्न ड्रेस में है और सिगरेट से खामेनेई की तस्वीर जलाती दिख रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक उस लड़की ने अली खामेनेई की तस्वीर इसलिए जलाई थी क्योंकि वो ईरान की इस्लामिक सरकार और खामेनेई की कट्टर आलोचक है. उसने अपने इस कदम को ईरान में चल रहे विरोध-प्रदर्शनों के प्रति एकजुटता और शासन के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध बताया. 

Hijab Ban: नोंचा बदन, निकाल ली बच्चेदानी, सिर की खाल तक नहीं छोड़ी; ऐसा मुस्लिम देश जहां हिजाब न पहनने पर औरतों संग जहन्नुम जैसा सुलूक

ईरान में औरतों संग बदतर सुलूक 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी-जर्मन पत्रकार मिशेल अब्दोल्लाही ने ईरानी सरकार पर कई ऐसे आरोप लगाए थे जिसे जानकार आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, उन्होंने कहा कि ईरानी सुरक्षा बलों ने विरोध कर रही महिलाओं के खिलाफ़ रेप और शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाने जैसे तरीकों का इस्तेमाल हथियार के तौर पर किया है, जी हाँ!  ऐसा इसलिए किया गया ताकि महिलाओं में डर और खौफ पैदा हो सके और वो हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट रोक दें. 

गर्भाशय निकलने से लेकर सिर की खाल उतार देने तक

डेली मेल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अब्दोल्लाही ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो में दावा किया कि उन्हें यह जानकारी चश्मदीदों से मिली है. उन्होंने आरोप लगाया कि गिरफ्तार महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जाता है, इतना ही नहीं उनके गर्भाशय निकाल दिए जाते हैं, सिर की खाल उतार दी जाती है और उनके शरीर पर सिगरेट से जलाने के निशान होते हैं.

ये भी पढ़ें:  ‘हिजाब इस्लामिक आस्था का जरूरी हिस्सा नहीं’ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम छात्रा की याचिका को किया खारिज

औरतों की लाशों को भी नहीं छोड़ा 

इतना ही नहीं उन्होंने ये भी जानकारी दी थी कि इन औरतों की लाशें शायद ही कभी वापस किए जाते हैं, क्योंकि सरकार यातना के सबूत छिपाने के लिए पहले ही उनको दफन कर देती है. अब्दोल्लाही ने आरोप लगाया कि खामेनेई के नेतृत्व में ईरान का इस्लामिक रिपब्लिक अपने ही लोगों के खिलाफ़ रेप को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है, और साथ ही यह भी कहा कि बच्चों को भी इसी तरह की हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है.

इस मुस्लिम देश में हिजाब पहनना बेन 

दुनिया भर के कई देशों में मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पहनने को लेकर अक्सर तीखी बहस होती रहती है. हालाँकि, आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि एक मुस्लिम देश ऐसा भी है जिसने हिजाब पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. वो देश ताजिकिस्तान है, जहां 98% आबादी मुस्लिम है. वहाँ जून 2024 में हिजाब पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई. देश की संसद ने विदेशी कपड़ों पर लगी पाबंदियाँ हटा दीं और ऐसे नियम लागू किए जिनसे महिलाओं को अपना चेहरा खुला रखने की आज़ादी मिलती है.

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Tags: hijab banIran ProtestKhameneiWomen Protest
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