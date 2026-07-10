Sheikh Hasina: भारत के पड़ोस में होने वाला है कुछ बड़ा? शेख हसीना के एलान से मचा हड़कंप; सुन पाकिस्तानियों के भी उड़े होश

Sheikh Hasina: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बड़ा एलना किया है. उन्होंने कहा है कि वह और उनकी पार्टी अवामी लीग के अन्य निर्वासित नेता इस साल के अंत तक खुद की स्वेच्छा से बांग्लादेश लौटने की योजना बना रहे हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि देश लौटते ही उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, या उनकी हत्या की जा सकती है, लेकिन इन सबके बावजूद वह बांग्लादेश वापस जएंगी और आत्मसमर्पण करेंगी.

मौत भी होती है तो वो अपनी देश की मिट्टी पर हो- हसीना

78 वर्षीय शेख हसीना ने सामाचार एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत में इसका खुलासा किया. उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी वापसी के जोखिम का पूरा अंदाजा है. हसीना ने कहा कि’ वे मुझे लौटते ही गिरफ्तार कर सकते हैं, यहां तक कि मेरी हत्या भी कर सकते हैं. फिर भी मुझे वापस जाना होगा.’ पूर्व पीएम ने कहा कि उनकी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लगातर अत्याचार किया जा रहा है. हसीना ने भावूक होकर कहा कि अगर मौत भी होती है तो वो अपनी देश की मिट्टी पर हो, जहां उनके माता-पिता दफन हैं और जहां उनका खून बहा था.

2024 से निर्वासन में रह रहीं हैं हसीना

अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद देश छोड़कर भारत आ गई थी. व्यापक विरोध प्रदर्शनों की वजह से उनकी सरकार गिर गई थी. तब से वह निर्वासन में रह रही हैं. उन्होंने इस बात को बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं किया कि बांग्लादेश लौटने को लेकर उनकी ढ़ाका की मौजूदा सरकार या अधिकारियों से किसी तरह की कोई बाचचीत हुई है .

इंसानियत के खिलाफ जुर्म के लिए मौत की सज़ा

शेख हसीना का यह बयान बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल द्वारा उन्हें इंसानियत के खिलाफ जुर्म का दोषी ठहराए जाने और मौत की सज़ा सुनाए जाने के कुछ ही महीनों बाद आया है. कोर्ट ने 2024 के स्टूडेंट मूवमेंट के दौरान प्रोटेस्ट करने वालों पर कार्रवाई में शेख हसीना की भूमिका को माना. फैसले में कहा गया कि उन्होंने या तो प्रोटेस्ट करने वालों को मारने का आदेश दिया या उन्हें रोकने में नाकाम रहीं.

पूर्व होम मिनिस्टर और पूर्व पुलिस चीफ के खिलाफ भी कार्रवाई

कोर्ट ने इसी मामले में बांग्लादेश के पूर्व होम मिनिस्टर असदुज्जमां खान कमाल को भी मौत की सज़ा सुनाई. पूर्व इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून को पांच साल जेल की सज़ा सुनाई गई. कोर्ट ने शेख हसीना और असदुज्जमां खान कमाल की संपत्ति जब्त करने का भी आदेश दिया. अब, शेख हसीना के दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की घोषणा ने एक बार फिर देश में राजनीतिक उथल-पुथल मचा दी है.