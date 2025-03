नई दिल्ली। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान प्रांत में हुए ट्रेन हाईजैक के पीछे भारत का हाथ बताया है। बलूच विद्रोहियों के सामने बेबस हुई शहबाज सरकार को और कोई बहाना नहीं मिला तो भारत पर आरोप जड़ दिया। उनका कहना है कि हमलावरों के सरदार अफगानिस्तान में बैठे थे और वे भारत द्वारा प्रायोजित थे। अब भारत ने इस मसले पर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है।

विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता ने पाकिस्तान की ओर से की गई टिप्पणियों के संबंध में मीडिया के प्रश्नों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “हम पाकिस्तान द्वारा लगाए गए निराधार आरोपों को दृढ़ता से खारिज करते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि वैश्विक आतंकवाद का केंद्र कहां है। पाकिस्तान को अपनी आंतरिक समस्याओं और विफलताओं के लिए दूसरों पर उंगली उठाने और दोष मढ़ने के बजाय अपने भीतर झांकना चाहिए। गुरुवार को पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने कहा कि इस्लामाबाद के पास इस बात के सबूत हैं कि ट्रेन हाईजैक से संबंधित कॉल अफगानिस्तान से आई थी, ये कॉल भारत प्रायोजित थी।

MEA Official Spokesperson’s response to media queries regarding remarks made by the Pakistan side, “We strongly reject the baseless allegations made by Pakistan. The whole world knows where the epicenter of global terrorism lies. Pakistan should look inwards instead of pointing… pic.twitter.com/X1vJNtn2zP

