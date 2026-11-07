Harry Boxer Arrested: कौन है हैरी बॉक्सर? लॉरेंस बिश्नोई गैंग का वो गैंगस्टर, जो अमेरिका में हुआ गिरफ्तार

Harry Boxer Arrested: लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी रहा हैरी बॉक्सर के बारे में आज यानी शनिवार 7 नवंबर 2026 को एक अहम खबर सामने आ रही है. दरअसल अमेरिका से उसकी गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद वह दोबारा सुर्खियों में आ गया है, इसकी जानकारी हरियाणा STF ने दी है. हैरी वहां का मॉस्ट वांटेड अपराधी है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि आखिर हैरी बॉक्सर कौन हैं, जिसने रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी.

हैरी बॉक्सर कौन है?

हैरी बॉक्सर का असली नाम हरिचंद जाट बताया जाता है. वह असल में राजस्थान के कोटपुतली-बहरोर ज़िले के बामसू इलाके का रहने वाला है. कहा जाता है कि उसने जयपुर में रहकर बॉक्सिंग सीखी थी, इसी वजह से उसका निकनेम हैरी बॉक्सर पड़ा.

उसकी शुरुआती ज़िंदगी क्राइम से जुड़ी नहीं थी. उसने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की और बॉक्सिंग कोच के तौर पर भी काम किया. हालांकि, बाद में वह क्राइम की दुनिया में आ गया और लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल हो गया. जांच एजेंसियों के मुताबिक, वह विदेश में रहकर गैंग की एक्टिविटीज़ और एक्सटॉर्शन नेटवर्क को ऑपरेट करने में रोल निभा रहा था.

रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग से उसका नाम कैसे जुड़ा?

हैरी बॉक्सर का नाम तब भी चर्चा में आया जब मुंबई में फ़िल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग हुई. इस घटना के बाद, हैरी बॉक्सर ने सोशल मीडिया पोस्ट और ऑडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए हमले की ज़िम्मेदारी ली. उसने बॉलीवुड से जुड़े लोगों को भी धमकियां दीं. इसके अलावा, कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे में फायरिंग की घटना और एक्टर रणवीर सिंह और तुषार कपूर को मिली धमकियों में भी उसका नाम सामने आया है.

मर्डर और एक्सटॉर्शन समेत कई केस दर्ज

बताया जाता है कि हैरी बॉक्सर के खिलाफ मर्डर, मर्डर की कोशिश, मारपीट और बिजनेसमैन को धमकाकर एक्सटॉर्शन समेत कई क्रिमिनल केस दर्ज हैं. दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में कई केस की जांच में भी उसका नाम सामने आया है.

US में गिरफ्तारी के बाद उसे भारत लाने की तैयारी

हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स (STF) के मुताबिक, हैरी बॉक्सर को कैलिफोर्निया में हिरासत में लेने के बाद US एजेंसियों ने गिरफ्तार कर लिया है. भारतीय एजेंसियां ​​अब उसे भारत लाने के लिए कानूनी प्रोसेस पूरा करने की तैयारी कर रही हैं. इसके लिए CBI को नोडल एजेंसी बनाया जा सकता है. जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि भारत आने के बाद उससे पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इंटरनेशनल नेटवर्क, एक्सटॉर्शन और देश में हुई कई क्रिमिनल घटनाओं के बारे में अहम जानकारी मिल सकती है.