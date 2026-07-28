पति नहीं तो खूबसूरत युवती के साथ घर में रहता था कौन? मौत बनी पुलिस के लिए मुसीबत

Hannah Fry Death Mystery: ब्रिटेन के लंकाशायर के लॉन्गरिज में रहने वाली 29 वर्षीय हैना फ्राई 13 जुलाई, 2026 को अपने घर पर बीमार पड़ गईं. हालत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसी दिन उनकी मौत हो गई. युवती की मौत की जांच में जुटी लंकाशायर पुलिस ने बताया कि 31 वर्षीय एक व्यक्ति को ज़बरदस्ती और नियंत्रण करने वाले व्यवहार के शक में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सामान्य पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया. कुछ समय बाद उसे गैर-इरादतन हत्या के शक में फिर से गिरफ्तार किया गया. यह अलग बात है कि जांच जारी रहने तक उसे शर्तों के साथ ज़मानत दे दी गई है.

पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि शुरुआत में रिपोर्ट किए गए और पुलिस को बुलाने का कारण बने अपराध के सिलसिले में एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने जानकारी दी कि हैना की मौत को अस्पष्ट माना जा रहा है और इसकी वजह का पता लगाने के लिए जांच जारी है.

एक बयान में हैना फ्राई के माता-पिता ने अपनी खूबसूरत और इकलौती बेटी को श्रद्धांजलि दी. लंकाशायर के लॉन्गरिज में रहने वाली 29 वर्षीय हैना फ्राई 13 जुलाई को अपने घर पर बीमार पड़ गईं. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसी दिन उनकी मौत हो गई.

माता-पिता ने बताया कि हैना फ्राई हमारी खूबसूरत और इकलौती बेटी थी. हमारी जिंदगी की रोशनी और हमारे दिल-ओ-जान में बसी मोहब्बत थी. वह अपनी दो प्यारी बेटियों के लिए एक समर्पित मां थी. इसके साथ ही एक चहेती बेटी, पोती, बहन और बहुत से लोगों के लिए एक वफादार और प्यार करने वाली दोस्त थी.

हन्ना का था अच्छा सेंस ऑफ़ ह्यूमर

सिर्फ 29 साल की उम्र में हैना की ज़िंदगी बहुत छोटी रही. वह न सिर्फ बाहर और अंदर से खूबसूरत थीं, बल्कि मजेदार, चुलबुली, हाजिर-जवाब और जिंदादिल भी थीं. कुल मिलाकर उसकी पर्सनैलिटी जबरदस्त थी. उन्हें हमेशा उनके अनोखे सेंस ऑफ़ ह्यूमर उनकी ऐसी हंसी जो दूसरों को भी हंसा दे. वह जिस भी कमरे में वह जाती थीं, वहां रौनक लाने की उनकी खूबी के लिए याद किया जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि हन्ना में प्यार, दया, हमदर्दी और वफ़ादारी की अद्भुत क्षमता थी. वह सचमुच बेमिसाल थीं, और उनके जैसी दूसरी कोई नहीं होगी.

लंकाशायर कॉन्स्टेबुलरी ने की लोगों से अपील

वहीं, लंकाशायर कॉन्स्टेबुलरी ने कहा कि हम आपसे गुज़ारिश करते हैं कि आप हन्ना की मौत से प्रभावित सभी लोगों का ख्याल रखें और ऐसी किसी भी बेकार की अटकलबाज़ी से बचें, जिससे उनके परिवार को और अधिक तकलीफ़ हो सकती है.