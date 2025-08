Evyatar David: ‘मैं अपनी कब्र खोद रहा हूं, यहीं दफन…’, हमास ने दुनिया के सामने पेश किया हैवानियत का नया सबूत, इजरायली बंधक की हालात देख काँप उठे लोग

Evyatar David: हमास ने अब तक कई इज़राइलियों को बंधक बना रखा है। उनके द्वारा जारी किए गए वीडियो में, इज़राइली बंधक एक भूमिगत सुरंग में अपनी कब्र खोदते हुए दिखाई दे रहा है, जिसे वह अपनी कब्र कह रहा है।

फ़िलिस्तीनी संगठन हमास द्वारा 48 घंटों के भीतर जारी किया गया 24 वर्षीय एव्यातार डेविड का यह दूसरा ऐसा वीडियो है। वीडियो में डेविड बेहद कमज़ोर दिख रहे हैं और बड़ी मुश्किल से बोल पा रहे हैं। हमास द्वारा जारी किए गए वीडियो में, वह एक बंद भूमिगत सुरंग में फावड़ा चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वह कैमरे के सामने बहुत धीमी आवाज़ में अपनी आपबीती सुनाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

डेविड हिब्रू में कहते हैं, “मैं अब अपनी कब्र खुद खोद रहा हूँ। हर दिन मेरा शरीर कमज़ोर होता जा रहा है। मैं सीधे अपनी कब्र में जा रहा हूँ। यही वह कब्र है जहाँ मुझे दफ़नाया जाएगा। आज़ाद होने और अपने परिवार के साथ अपने बिस्तर पर सोने का समय बीत रहा है।” इसके बाद वह रोने लगते हैं।

एव्यातार डेविड के परिवार ने वीडियो जारी करने की अनुमति दे दी है। एक बयान में, उन्होंने कहा, “एक दुष्प्रचार अभियान के तहत हमारे बेटे को जानबूझकर भूखा मारना दुनिया की सबसे भयावह घटनाओं में से एक है। उसे सिर्फ़ हमास के दुष्प्रचार के लिए भूखा रखा जा रहा है।”

How psychopathic is Hamas?

It forced starving hostage Evyatar David to DIG HIS OWN GRAVE for the cameras. pic.twitter.com/iMa404St4s

— Eylon Levy (@EylonALevy) August 2, 2025