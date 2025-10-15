Home > विदेश > अब हमास के घर से ही उठी विद्रोह की चिंगारी, सीजफायर के बाद गाजा में अपने ही लोगों ने उठाए हथियार

Gaza Local Tribes Revolt:दघमाश गाज़ा का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर कबीला है. उन्होंने हमेशा हथियारों को अपनी ज़मीन और परिवारों की रक्षा का ज़रिया माना है.

Gaza Local Tribes Revolt: हमास और इज़राइल दोनों ही US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के पीस डील पर राज़ी हो गए हैं. पहले फेज़ के तहत बंधकों को रिहा करने का प्रोसेस शुरू हो गया है. इससे फिलहाल हमास पर इज़राइली हमले का खतरा कम हो गया है. हालांकि, अब उसे अपने देश में बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. पिछले कुछ हफ़्तों में गाज़ा में कई असरदार कबीले और हथियारबंद ग्रुप हमास के खिलाफ़ उठने लगे हैं. शुक्रवार से पीस डील लागू होने के बाद अलग-अलग इलाकों में हमास और कुछ कबीलों के बीच झड़पों की खबरें आ रही हैं.

हमास के खिलाफ़ एक्टिव हैं अबू शबाब

अल अरबिया के मुताबिक राफा इलाके में रहने वाले यासर अबू शबाब इस कबीले के एक जाने-माने लीडर हैं और हमास के खिलाफ़ एक्टिव हैं. उनका कहना है कि उनके ग्रुप ने दर्जनों लड़ाकों को ट्रेनिंग दी है और उन्हें सही ट्रेनिंग दे रहा है. हमास ने कबीले पर इज़राइल के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया है, लेकिन अबू शबाब ने इससे साफ इनकार किया है. राफा के पूर्वी हिस्से में उनके लगभग 400 हथियारबंद सदस्य हैं, लेकिन यह साफ़ नहीं है कि पूरा कबीला उनका सपोर्ट करता है या नहीं.

सबसे ताकतवर कबीला

दघमाश गाज़ा का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर कबीला है. उन्होंने हमेशा हथियारों को अपनी ज़मीन और परिवारों की रक्षा का ज़रिया माना है. कबीले के सदस्य फ़तह और हमास समेत कई ग्रुप से जुड़े हुए हैं. मुमताज़ दघमाश, जो पहले पॉपुलर रेजिस्टेंस कमेटी की मिलिट्री विंग को लीड करते थे, अक्टूबर 2023 से लापता हैं. पिछले रविवार और सोमवार को हमास और दघमाश परिवार के बीच गंभीर झड़पें हुईं, जिसमें दोनों तरफ़ से लोग मारे गए. हालांकि, मुमताज़ दघमाश इन झड़पों में शामिल नहीं थे.

अल-मुज़ैदा कबीला

खान यूनिस में मौजूद अल-मुज़ैदा कबीला भी गाज़ा में एक बड़ा और असरदार ग्रुप है. हाल के महीनों में कबीले के सदस्यों और हमास के बीच कई झड़पें हुई हैं. इस महीने की शुरुआत में, हमास ने हमास सदस्यों की हत्या के आरोपी लोगों को पकड़ने के लिए इलाके में छापा मारा था. झड़पों में कई लोग मारे गए थे. हालांकि कबीले ने हमास के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि हमास ने कुछ लोगों को टारगेट करने के लिए छापा मारा था.

गाजा शहर के शुजाइया इलाके में रहने वाला हलास कबीला, बड़े कबीलों में से एक है. कुछ महीने पहले, रामी हलास और लोकल लीडर अहमद जुंडिया ने एक हथियारबंद ग्रुप बनाया जो शुजाइया के इज़राइली कंट्रोल वाले हिस्सों में काम करता है. मंगलवार को, हमास ने इज़राइली-एलाइड नेटवर्क के खिलाफ एक ऑपरेशन के दौरान भारी झड़पों की खबर दी, जो शांति समझौते के पांचवें दिन हुआ.

