ड्रोन हमल के बाद भारतीय जहाज ‘हाजी अली’ डूबा, सभी क्रू मेंबरों को बचाया गया सुरक्षित

Haji Ali Cargo Ship Sank: गुजरात का एक मालवाहक जहाज ‘हाजी अली’ ओमान के तट के पास एक संदिग्ध ड्रोन हमले के बाद डूब गया; जहाज़ पर सवार सभी 14 भारतीय क्रू सदस्यों को ओमान के अधिकारियों ने सुरक्षित बचा लिया है. इस घटना ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंताओं को बढ़ा दिया है. देवभूमि द्वारका ज़िले के सलाया बंदरगाह पर पंजीकृत यह जहाज बुधवार तड़के घटना के समय सोमालिया से शारजाह की ओर पशुधन लेकर जा रहा था.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जहाज बुधवार तड़के लगभग 3:30 बजे ओमान के उत्तरी तट के पास लिमाह से गुज़र रहा था, तभी उस पर एक अज्ञात विस्फोटक वस्तु से हमला हुआ. माना जा रहा है कि यह कोई ड्रोन या मिसाइल थी. इस हमले के कारण जहाज में आग लग गई, जिससे जहाज का संतुलन बिगड़ गया और अंततः वह समुद्र में डूब गया.

हमले के बाद क्रू सदस्यों ने की ये कार्रवाई

हमले के बाद क्रू सदस्यों ने तुरंत कार्रवाई की. जैसे ही आग जहाज में फैलने लगी, 14 नाविकों, जिनमें एक टंडेल (नाविकों का मुखिया) और 13 अन्य क्रू सदस्य शामिल थे. जिन्हें संकट का संकेत (डिस्ट्रेस सिग्नल) भेजा और लाइफ़बोट्स के ज़रिए जहाज़ से बाहर निकल गए. इसके बाद जानकारी सामने आ रही है कि ओमान कोस्ट गार्ड ने एक बचाव अभियान शुरू किया और सभी क्रू सदस्यों को सुरक्षित रूप से दीबा बंदरगाह तक पहुंचाया. जहाज के मालिक सुल्तान अहमद संघार ने बाद में पुष्टि की कि जहाज पर सवार सभी लोग सुरक्षित हैं.

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विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?

अभी यह तुरंत पता नहीं चल पाया है कि बुधवार को जहाज पर हमला किसने किया था, लेकिन विदेश मंत्रालय ने इस हमले को “अस्वीकार्य” बताया है. इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्रालय ने कहा कि कल ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है और हम इस बात पर खेद व्यक्त करते हैं कि वाणिज्यिक जहाजों और असैनिक नाविकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है. इसके अलावा, विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की कि डूबे हुए जहाज से बचाए गए सभी 14 नाविक सुरक्षित हैं. मंत्रालय ने कहा कि जहाज पर सवार सभी भारतीय क्रू सदस्य सुरक्षित हैं और हम उन्हें बचाने के लिए ओमान के अधिकारियों का धन्यवाद करते हैं.

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