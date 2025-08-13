H-1B Visa Rule Change: भारतीयों से किस जन्म का बदला ले रहे Trump? H-1B Visa के नियमों में किया बड़ा बदलाव, सुन सदमे में चले गए इंडियंस

H-1B Visa Rule Change: अमेरिकी विदेश विभाग ने 2 सितंबर से ड्रॉपबॉक्स सुविधा के नाम से होने वाले इंटरव्यू वेवर प्रोग्राम को रद्द कर दिया है। इस प्रोग्राम के तहत एच-1बी, एल1 और एफ1 वीजा सहित अधिकांश गैर-आप्रवासी वीजा आवेदकों को अमेरिकी दूतावासों या वाणिज्य दूतावासों में व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार देना होगा। इस कदम का भारतीय तकनीकी कर्मचारियों पर बड़ा असर पड़ने की उम्मीद है, जो दुनिया भर में एच-1बी प्राप्तकर्ताओं में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं।

क्या है ड्रॉप बॉक्स सुविधा?

आवेदकों को भारत में अपॉइंटमेंट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, यात्रा में देरी हो सकती है, और अगर वे समय पर वापस नहीं आ पाते हैं तो उनके कार्य प्राधिकरण को भी खोने का खतरा हो सकता है। वीजा विशेषज्ञ आवेदकों से पहले से योजना बनाने और अपॉइंटमेंट स्लॉट पर कड़ी नजर रखने का आग्रह कर रहे हैं।

ड्रॉपबॉक्स सुविधा पात्र यात्रियों के लिए एक बड़ी सुविधा रही है, जिससे वे किसी निर्धारित केंद्र पर अपने दस्तावेज जमा करके व्यक्तिगत वीजा साक्षात्कार से बच सकते हैं।

इन आवेदकों को मिलेगी छूट

नए नियमों के तहत केवल कुछ ही श्रेणियों के आवेदक साक्षात्कार छूट के पात्र रह गए हैं। इनमें राजनयिक और आधिकारिक वीजा आवेदक शामिल हैं, जैसे कि A-1, A-2, C-3 (परिचारकों या नौकरों को छोड़कर), G-1 से G-4, NATO-1 से NATO-6, और TECRO E-1 वीजा श्रेणियों के तहत आवेदन करने वाले।

इसके अतिरिक्त, अपने पिछले वीज़ा की समाप्ति के 12 महीनों के भीतर पूर्ण-वैधता वाले B-1, B-2, या B1/B2 वीजा – या मैक्सिकन नागरिकों के लिए बॉर्डर क्रॉसिंग कार्ड – का नवीनीकरण कराने वाले आवेदक भी पात्र हो सकते हैं, बशर्ते कि पिछला वीज़ा जारी होने के समय उनकी आयु कम से कम 18 वर्ष हो। भारतीय तकनीकी विशेषज्ञों के वर्क परमिट रद्द हो सकते हैं। इसको लेकर विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है।

सिलिकॉन वैली पर पड़ेगा प्रभाव

इन बदलावों का सिलिकॉन वैली पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है, जहाँ H-1B वीजा कंपनियों को कुशल प्रतिभाओं की भर्ती करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं – जिनमें से अधिकांश भारत से हैं। H-1B वीजा धारकों में भारतीयों की हिस्सेदारी सबसे बड़ी है। 2022 में, भारतीय नागरिकों ने स्वीकृत 3,20,000 H-1B वीजा में से 77% हासिल किए, और वित्तीय वर्ष 2023 में, यह आंकड़ा जारी किए गए 3,86,000 वीजा में से 72.3% के उच्च स्तर पर बना रहा।