Home > विदेश > Egyptian Pyramids: आखिर कैसे बने थे मिस्र के विशाल पिरामिड? वैज्ञानिक ने दिया जवाब, सामने आई नई थ्योरी

Egyptian Pyramids: आखिर कैसे बने थे मिस्र के विशाल पिरामिड? वैज्ञानिक ने दिया जवाब, सामने आई नई थ्योरी

Egyptian Pyramids: मिस्र के गीजा के ग्रेट पिरामिड के निर्माण को लेकर नई स्पाइरल रैंप थ्योरी सामने आई है. कंप्यूटर साइंटिस्ट Vicente Luis Rosell Roig का दावा है कि पिरामिड के बाहर नहीं, बल्कि उसकी संरचना पर ही घुमावदार रैंप बनाए गए थे, जिनकी मदद से भारी पत्थरों को ऊपर तक पहुंचाया गया.

By: Ranjana Sharma | Published: May 16, 2026 4:21:12 PM IST

आखिर कैसे बने थे मिस्र के विशाल पिरामिड
आखिर कैसे बने थे मिस्र के विशाल पिरामिड


Egyptian Pyramids: मिस्र की राजधानी काहिरा में स्थित गीजा का ग्रेट पिरामिड दुनिया की सबसे रहस्यमयी संरचनाओं में से एक माना जाता है. यह प्राचीन विश्व के सात अजूबों में शामिल है और हजारों साल बाद भी लोगों के लिए आकर्षण और जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है. विशाल पत्थरों से निर्मित यह पिरामिड आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक बड़ी पहेली बना हुआ है. सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर करीब 4600 साल पहले, जब आधुनिक मशीनें और तकनीक मौजूद नहीं थीं, तब इतने विशालकाय पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाकर इस भव्य संरचना का निर्माण कैसे किया गया होगा. यही वजह है कि पिरामिड के निर्माण को लेकर समय-समय पर अलग-अलग सिद्धांत सामने आते रहे हैं.

एलियंस से रैंप तक, कई थ्योरी पहले भी आ चुकी हैं

गीजा के पिरामिड को लेकर आम लोगों के बीच कई तरह की कहानियां और धारणाएं प्रचलित हैं. कुछ लोग इसे एलियंस यानी दूसरी दुनिया की शक्तियों का काम मानते हैं, जबकि वैज्ञानिकों का मानना रहा है कि प्राचीन मिस्रवासियों ने किसी तकनीकी तरीके से इन विशाल पत्थरों को ऊपर तक पहुंचाया होगा. वैज्ञानिकों के बीच लंबे समय से यह थ्योरी चर्चा में रही कि पिरामिड बनाने के लिए बड़े रैंप का इस्तेमाल किया गया होगा. माना गया कि मजदूर इन रैंप्स के जरिए भारी पत्थरों को खींचकर ऊंचाई तक ले गए होंगे. हालांकि इस सिद्धांत पर कई बार सवाल भी उठे, क्योंकि अब तक पिरामिड के आसपास किसी बड़े रैंप के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिले हैं. इसके अलावा नील नदी के आसपास भी ऐसे प्रमाण नहीं मिले, जो यह साबित कर सकें कि वहां से किसी बड़े बाहरी रैंप का निर्माण किया गया था. यही कारण है कि पुरानी रैंप थ्योरी को कई विशेषज्ञों ने पूरी तरह स्वीकार नहीं किया.

You Might Be Interested In

कंप्यूटर साइंटिस्ट ने पेश की नई स्पाइरल रैंप थ्योरी

हाल ही में कंप्यूटर साइंटिस्ट Vicente Luis Rosell Roig ने गीजा के पिरामिड का विश्लेषण कर एक नई थ्योरी पेश की है. उनकी यह थ्योरी अब चर्चा का विषय बनी हुई है. रोजेल रॉइग का कहना है कि पिरामिड के बाहर कोई रैंप नहीं बनाया गया था, बल्कि पिरामिड की बाहरी संरचना पर ही घुमावदार यानी स्पाइरल रैंप तैयार किए गए थे. इन रैंप्स की मदद से भारी पत्थरों को धीरे-धीरे ऊपर तक खींचा गया होगा. बताया जाता है कि पिरामिड में इस्तेमाल किए गए एक-एक पत्थर का वजन लगभग 2267 किलोग्राम तक था. ऐसे में इन पत्थरों को ऊपर तक पहुंचाने के लिए स्पाइरल रैंप जैसी व्यवस्था अधिक व्यावहारिक मानी जा रही है.

क्यों खास मानी जा रही है नई थ्योरी?

इजिप्टोलॉजिस्ट यानी मिस्र सभ्यता के विशेषज्ञ भी इस नई थ्योरी को काफी दिलचस्प और संभव मान रहे हैं. उनका मानना है कि अगर पिरामिड के चारों ओर घुमावदार रैंप बनाए गए होंगे तो मजदूरों के लिए भारी पत्थरों को ऊपर ले जाना आसान हो सकता था. रोजेल रॉइग के अनुसार, निर्माण कार्य पूरा होने के बाद इन स्पाइरल रैंप्स को ऊपर से पत्थरों से ढक दिया गया होगा. यही वजह हो सकती है कि आज पिरामिड के आसपास अलग से किसी रैंप के अवशेष दिखाई नहीं देते. इस नई थ्योरी ने पिरामिड निर्माण के रहस्य को लेकर एक नई बहस शुरू कर दी है. कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह सिद्धांत अब तक की सबसे तार्किक व्याख्याओं में से एक हो सकता है. हालांकि इसे पूरी तरह साबित करने के लिए अभी और शोध और प्रमाणों की जरूरत होगी.

क्या सुलझ पाएगा पिरामिड का रहस्य?

गीजा के पिरामिड का निर्माण आज भी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में गिना जाता है. लेकिन नई स्पाइरल रैंप थ्योरी ने इस रहस्य को समझने की दिशा में नई उम्मीद जरूर जगाई है. अगर भविष्य में इस सिद्धांत के समर्थन में और प्रमाण मिलते हैं, तो संभव है कि हजारों साल पुरानी यह पहेली आखिरकार सुलझ जाए.

Tags: egyptian pyramidsthe great pyramid of giza
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

हार्मोन्स रहेंगे हमेशा काबू में!

May 16, 2026

सिर्फ 5 मिनट में एंग्जाइटी गायब!

May 16, 2026

सेहत को नुकसान पहुंचा रहीं गेहूं के आटे की रोटियां

May 15, 2026

59 साल की हुईं ‘धक-धक’ गर्ल

May 15, 2026

तांबे की बोतल पानी पीना है फायदेमंद

May 15, 2026

वट सावित्री पर सुंदर दिखने के लिए लगाएं ये फेस...

May 15, 2026
Egyptian Pyramids: आखिर कैसे बने थे मिस्र के विशाल पिरामिड? वैज्ञानिक ने दिया जवाब, सामने आई नई थ्योरी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Egyptian Pyramids: आखिर कैसे बने थे मिस्र के विशाल पिरामिड? वैज्ञानिक ने दिया जवाब, सामने आई नई थ्योरी
Egyptian Pyramids: आखिर कैसे बने थे मिस्र के विशाल पिरामिड? वैज्ञानिक ने दिया जवाब, सामने आई नई थ्योरी
Egyptian Pyramids: आखिर कैसे बने थे मिस्र के विशाल पिरामिड? वैज्ञानिक ने दिया जवाब, सामने आई नई थ्योरी
Egyptian Pyramids: आखिर कैसे बने थे मिस्र के विशाल पिरामिड? वैज्ञानिक ने दिया जवाब, सामने आई नई थ्योरी