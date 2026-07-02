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17 साल की लड़की के साथ चल रहे दोस्त हुए गायब, फिर ऐसी हुई दरिंदगी… डेढ़ साल बाद रहस्य बरकरार

England Crime News: सरे (Surrey) रेलवे स्टेशन के बाहर 17 साल की लड़की को घेरकर दुष्कर्म करने के मामले में डेढ़ साल पुलिस ने लोगों से मदद मांगी है.

By: JP Yadav | Published: July 2, 2026 11:05:13 AM IST

17 साल की लड़की के साथ चल रहे दोस्त हुए गायब, फिर ऐसी हुई दरिंदगी... डेढ़ साल बाद रहस्य बरकरार
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इंग्लैंड के सरे शहर में में 17 साल की लड़के साथ हुए दुष्कर्म और फिर दोस्तों के अलग होने की घटना का स्थानीय पुलिस ने सीसीटीवी जारी किया है. आरोप है कि दोस्तों से बिछड़ने के बाद 17 साल की लड़की के साथ रेलवे स्टेशन पर दुष्कर्म की घटना हुआ. पुलिस का कहना है कि आरोपी का CCTV फुटेज जारी किया गया है, अगर किसी के पास जानकारी है तो वह संपर्क कर सकता है. 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरे (Surrey) रेलवे स्टेशन के बाहर 17 साल की लड़की को घेरकर दुष्कर्म करने की घटना के बाद डिटेक्टिव्स ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और CCTV तस्वीरें जारी की हैं. ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस (BTP) ने उस व्यक्ति की पहचान करने के लिए लोगों से मदद मांगी है, जिसके बारे में उनका मानना ​​है कि उसके पास गिल्डफोर्ड रेलवे स्टेशन पर हुए इस भयानक हमले के बारे में अहम जानकारी है.

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लड़की के साथ दुष्कर्म की यह घटना रविवार (19 जनवरी, 2025) को शाम करीब 7 बजे शुरू हुई, जब एक व्यक्ति उस टीनएजर लड़की और उसके दोस्तों के ग्रुप के पास आया, जो स्टेशन की ओर जा रहे थे. जांचकर्ताओं के अनुसार, स्टेशन परिसर में पहुंचते ही स्थिति तेजी से बिगड़ी, क्योंकि उस व्यक्ति ने शुरू में लड़की पर अपने साथ ट्रेन में चढ़ने का दबाव डाला. जब उसने मना किया, तो उसने अश्लील मांगें शुरू कर दीं, जिन्हें लड़की ने भी ठुकरा दिया.

लोगों से मांगी घटना से संबंधित जानकारी

ग्रुप स्टेशन के बाहर वापस आ गया, जहां आरोपी ने दुष्कर्म करने से पहले 17 साल की लड़की को उसके दोस्तों से अलग कर दिया. पीड़िता किसी तरह हमलावर से छूटकर अपने दोस्तों के पास वापस भागी, जो अभी भी स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर इंतजार कर रहे थे. ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस (BTP) ने उस व्यक्ति की पहचान करने के लिए लोगों से मदद मांगी है, जिसके बारे में उनका मानना ​​है कि उसके पास इस भयानक हमले के बारे में अहम जानकारी है.

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सभी पहलुओं से जांच कर रही पुलिस

उधर, BTP डिटेक्टिव सार्जेंट निक थॉम्पसन ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि अपराधी ने जानबूझकर एक नाबालिग को अपना शिकार बनाया. DS थॉम्पसन का इस पूरे मामले में कहना है कि इस भयानक अपराध के लिए जिम्मेदार व्यक्ति ने एक कमजोर पीड़िता को निशाना बनाया, जो हमले के समय सिर्फ़ 17 साल की थी. हम जांच के सभी पहलुओं पर काम कर रहे हैं और खास तौर पर नियुक्त अधिकारी पीड़िता और उसके परिवार की मदद कर रहे हैं.

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Tags: England News
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