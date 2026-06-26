पहली बार कार की पिछली सीट पर फिर शॉप, फ्लैट और दोस्त के बिस्तर पर किया ‘एक्सपेरिमेंट’, 4 बार लड़की बनी शिकार

एक बांग्लादेशी व्यक्ति ने 12 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म किया और 9 साल की बच्ची को बहलाया-फुसलाया. इसमें अंग्रेजी नैतिक मूल्यों की कमी थी और अपने कल्चर की वजह से छोटी लड़कियों के प्रति उसका रवैया खतरनाक था. एक बांग्लादेशी व्यक्ति के कल्चर का लड़कियों के प्रति उसके रवैये पर असर पड़ सकता है. अब 12 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म करने और 9 साल की बच्ची को बहलाने-फुसलाने के आरोप में 20 साल के तारेक मिया तो जेल भेज दिया गया है.

पूछताछ के दौरान और फिर कोर्ट में सुनवाई के दौरान तारेक मिया ने जोर देकर कहा कि वह अपनी उम्र के हिसाब से आम एक्सपेरिमेंट कर रहा था. जब उसने अपनी पहली शिकार एक ऑटिस्टिक बच्ची से मिलना शुरू किया. अभियोजकों ने कहा कि तारेक मिया में अंग्रेजी नैतिक मूल्यों की कमी थी, क्योंकि उसने TikTok और Snapchat पर बच्चों को बहलाया-फुसलाया था. इस अपराधी को अब हैम्पशायर के पोर्ट्समाउथ क्राउन कोर्ट में 15 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है. उसने 13 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ दुष्कर्म के चार मामलों सहित आठ आरोप स्वीकार किए थे. कहा जाता है कि उससे लड़कियों को अभी भी बहुत ज़्यादा और तुरंत खतरा है. वेस्ट ससेक्स के वर्थिंग का रहने वाला तारेक मिया तीन साल की उम्र में बांग्लादेश से UK आया था.

आरोपी का दावा- कर रहा था एक्सपेरिमेंट

पूछताछ से खुलासा हुआ है कि जब वह 17 साल का था तब उसने 12 साल की लड़की से मिलना शुरू किया. लड़की ने तारेक मिया को अपनी उम्र बता दी थी जब वे अगस्त 2023 में Snapchat और TikTok पर बात करने लगे थे. इसका मतलब यह था कि तारेक और लड़की के बीच उम्र ज्यादा थी. वहीं, लड़की के उम्र बताने के बावजूद तारेक मिया मिलने के लिए जोर देता रहा. अभियोजन पक्ष की ओर से स्टीवन मॉलोय ने कहा कि जब वो पहली बार मिले तो वह उसे अपनी कार में ले गया. 20 साल के तारेक मिया का कहना है कि जब वह अपनी पहली शिकार से मिलने लगा तो वह अपनी उम्र के हिसाब से बस आम एक्सपेरिमेंट कर रहा था.

नहीं किया प्रोटेक्शन का इस्तेमाल

बताया जा रहा है कि तारेक मिया दोस्त के घर के एक कमरे में जाता और इसके बाद दरवाज़ा बंद करके लड़की के कपड़े उतारता और बिस्तर पर उसके साथ संबंध बनाता. ऑनलाइन बात करते समय उसने कहा था कि वह ऐसा करना चाहता है, लेकिन लड़की को उम्मीद नहीं थी कि उस मौके पर या कभी भी ऐसा संबंध बना लेगा. प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि उसने कहा कि इसके बिना अधिक अच्छा लगता है.

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वेप खरीदने के बाद कार में बनाए संबंध

इस घटना से पहले उसे संबंध बनाने का कोई अनुभव नहीं था और इससे उसे बहुत बुरा लगा. कुछ दिनों बाद वही चीज फिर हुई. उसके बाद वह उसे एक दुकान पर ले गया और उसके लिए एक वेप खरीदा. एक और मौका था जब वह उसे कार पार्क में ले गया और कार के पिछले हिस्से में उसके साथ संबंध बनाए. चौथी बार उसके घर पर उसके बिस्तर पर संबंध बनाए.

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शोषण के बाद बदल गई लड़की की जिंदगी

वहीं, पीड़िता ने कोर्ट में दिए बयान में कहा कि इस शोषण की वजह से उसकी ज़िंदगी ऐसे बदल गई है कि वह अभी भी उससे उबरने की कोशिश कर रही है. पीड़िता का कहना है कि अपने बिस्तर पर सो नहीं पाती थी और मुझे दरवाज़े से सिर लगाकर जमीन पर सोना पड़ता था. मुझे बेचैनी और डर लगता है कि कुछ हो सकता है.

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