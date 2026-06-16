क्या बदल गई हैं मेलोनी? भारतीयों के खून बहाने वालों का किया गुणगान; इटली की PM के बदले सुरों ने मचाया बवाल!

Giorgia Meloni: पाकिस्तान और कतर ने US-ईरान डील में मध्यस्थता की. इस्लामाबाद ने शुरू से ही इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाई है. इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस शांति डील के लिए पाकिस्तान को धन्यवाद दिया. उन्होंने सभी मध्यस्थों का आभार व्यक्त किया. ध्यान देने वाली बात यह है कि मेलोनी के अलावा, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के नेताओं ने भी पाकिस्तान और कतर को धन्यवाद दिया.

जॉर्जिया मेलोनी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए कहा, “हम, फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर, US और ईरान के बीच हाल ही में हुए समझौते का स्वागत करते हैं. हम सभी मध्यस्थों, खासकर कतर और पाकिस्तान का दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस समझौते को संभव बनाया.”

मेलोनी ने आगे कहा कि यह शांति का एक मौका है जिसे गंवाना नहीं चाहिए. इटली, हमेशा की तरह, एक व्यापक समझौते की दिशा में डिप्लोमैटिक प्रोसेस का समर्थन करने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल साफ है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं कर सकता है और समुद्री परिवहन की आजादी की गारंटी होनी चाहिए.

लेबनान के बारे में मेलोनी ने क्या कहा?

उन्होंने आगे कहा कि, दूसरे साथियों के साथ, और ज़रूरी पार्लियामेंट्री मंज़ूरी मिलने पर, हम होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से फिर से खोलने के लिए इंटरनेशनल नेवी की मौजूदगी में मदद करने के लिए तैयार हैं. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि लेबनान में लड़ाई रोकना ज़रूरी है, जहाँ इटली लेबनान की सॉवरेनिटी को सपोर्ट करने के लिए काम करता रहेगा.

Nella notte abbiamo già espresso, insieme a Francia, Germania e Regno Unito, il nostro forte apprezzamento per il memorandum d’intesa siglato da Stati Uniti e Iran nelle scorse ore. Un grazie sentito va a tutti i mediatori, e in particolare al Qatar e al Pakistan, che hanno reso… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 15, 2026

यूरोपियन लीडर्स का बयान

यूरोपियन लीडर्स ने एक जॉइंट बयान जारी करते हुए कहा, “हम यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग की घोषणा का दिल से स्वागत करते हैं और इस डिप्लोमैटिक कामयाबी के लिए US, ईरानी सरकार, और इसमें शामिल सभी लोगों, जिनमें पाकिस्तान, कतर, और बाकी सभी मीडिएटर्स शामिल हैं, को बधाई देते हैं.” लीडर्स ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अब यह ज़रूरी है कि डिटेल्ड बातचीत पूरी हो और एग्रीमेंट को तेज़ी से और पूरी तरह से लागू किया जाए. वे इस कोशिश में मदद करने के लिए तैयार हैं.