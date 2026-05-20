Home > विदेश > पिता टैक्स सलाहकार मां लेखिका, खुद बारटेंडर के तौर पर किया काम; जॉर्जिया मेलोनी कैसे बनी इटली की पीएम?

पिता टैक्स सलाहकार मां लेखिका, खुद बारटेंडर के तौर पर किया काम; जॉर्जिया मेलोनी कैसे बनी इटली की पीएम?

Giorgia Meloni: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का बचपन का जीवन काफी संघर्ष में गुजरा है. पिता टैक्स सलाहकार थे और मां एक उपन्यास लेखिका थींं. खुद एक बारटेंडर के तौर पर गुजर बसर करती थीं.

By: Sohail Rahman | Published: May 20, 2026 9:36:27 PM IST

इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कैसे बनी जॉर्जिया मेलोनी
इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कैसे बनी जॉर्जिया मेलोनी


Giorgia Meloni: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी अपनी खूबसूरती की वजह से अक्सर चर्चा में रहती है. दुनिया के अलग-अलग राज्यों के राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी में सबसे ज्यादा चर्चा मेलोनी की होती है. ऐसे में आज हम उनकी बचपन के संघर्ष के बारे में जानते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जॉर्जिया मेलोनी का जन्म इटली के मशहूर शहर रोम में 15 जनवरी, 1977 को हुआ था. उनके पिता फ्रांसेस्को एक टैक्स सलाहकार थे और मां अन्ना एक उपन्यास लेखिका थीं. उनकी शादीशुदा ज़िंदगी ठीक नहीं चल रही थी.

अपनी आत्मकथा ‘Io Sono Georgia (मैं जॉर्जिया हूं)’ में मेलोनी लिखती हैं कि जब मैं मां के गर्भ में थी तो मां ने अबॉर्शन कराने के बारे में सोचा था. लेकिन आखिरी पल में वह क्लिनिक से लौट आईं. मैं अपनी मां और उनकी हिम्मत की एहसानमंद हूं. उनकी बहादुरी और इस समझदारी भरे फैसले के बिना मेरा जन्म ही नहीं होता.

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बारटेंडर के तौर पर किया काम

जॉर्जिया ने रोम के सबसे मशहूर नाइटक्लब ‘पाइपर क्लब’ में बारटेंडर के तौर पर भी काम किया. 2013 में मेलोनी ने कहा था कि मैंने ज़िंदगी के बारे में संसद में काम करके नहीं, बल्कि बार काउंटर के पीछे खड़े होकर सीखा है. 15 साल की उम्र में जॉर्जिया MSI नाम की एक पार्टी में शामिल हो गईं. यह एक फासीवादी पार्टी थी, जिसकी स्थापना मुसोलिनी के समर्थकों ने उनकी मौत के बाद की थी.

मुसोलिनी 1945 तक इटली के तानाशाह थे. 25 अक्टूबर, 2022 को प्रधानमंत्री बनने के बाद संसद में अपने पहले भाषण में जॉर्जिया ने कहा कि मैंने 15 साल की उम्र में राजनीति शुरू की थी, जब ‘विया डी’अमेलियो नरसंहार’ हुआ था. इस घटना में माफिया ने जज पाओलो बोरसेलिनो की हत्या कर दी थी. मुझे लगा कि अब चुप बैठना मुमकिन नहीं है.

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बनाई खुद की पार्टी

मेलोनी अपनी पार्टी का नाम अंग्रेज़ी में ‘वी इटैलियंस’ (We Italians) रखना चाहती थीं, लेकिन उनके साथी और पार्टी के संस्थापक सदस्य फैबियो रैम्पेली ने ‘फ्राटेली डी’इटालिया’ (Fratelli d’Italia) नाम सुझाया, जिसका मतलब है ‘ब्रदर्स ऑफ़ इटली’. यह नाम इटली के राष्ट्रगान की पहली पंक्ति से लिया गया है. ‘ब्रदर्स ऑफ़ इटली’ के ज़्यादातर नेता वही लोग हैं जो पहले MSI में थे. पार्टी का मुख्यालय और पार्टी का तीन रंगों वाला निशान भी लगभग वैसा ही है.

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2022 में बनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री

2018 के इटली चुनाव में मेलोनी की पार्टी ‘ब्रदर्स ऑफ़ इटली’ को 4.4% वोट मिले. उन्हें संसद में 32 सीटें भी मिलीं. 2019 के चुनाव में उन्हें 6.4% वोट मिले. 2022 के आम चुनाव में 26% वोटों के साथ ‘ब्रदर्स ऑफ़ इटली’ देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई. इसने संसद के निचले सदन में 400 में से 119 सीटें जीतीं. उन्होंने बर्लुस्कोनी की पार्टी ‘फ़ोर्ज़ा इटालिया’ (Forza Italia) समेत कई दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन बनाया और 22 अक्टूबर, 2022 को मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं.

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