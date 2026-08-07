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Ghost Existence Mystery Revealed: भूत हैं या नहीं? स्टडी ने खोल दिया रहस्य! क्या आपको भी हुए हैं ये 40 अनुभव?

Ghost Existence Mystery Revealed: क्या आपने कभी भूत देखा है? एक स्टडी में उन 'अजीब' अनुभवों का पता लगाया गया है जिनके बारे में हम शायद ही कभी बात करते हैं.

By: JP Yadav | Published: August 7, 2026 8:03:03 PM IST

Ghost Existence Mystery Revealed: भूत हैं या नहीं? स्टडी ने खोल दिया रहस्य! क्या आपको भी हुए हैं ये 40 अनुभव?
Ghost Existence Mystery Revealed: भूत हैं या नहीं? स्टडी ने खोल दिया रहस्य! क्या आपको भी हुए हैं ये 40 अनुभव?


Ghost Existence Mystery Revealed: क्या आपने कभी भूत देखा है? इसका जवाब हां भी हो सकता है और ना भी, क्योंकि दुनियाभर में लोग इस मु्द्दे पर दो मत हैं. वैज्ञानिक नजरिए से मानें तो भूतों के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं है. वहीं, इसके उलट धार्मिक ग्रंथों और लोक कथाओं में इनके बारे  में विस्तार से जानकारी मिलती है. डर, अंधेरा और मन का भ्रम कई बार हमें ऐसी चीजें महसूस कराते हैं जो असल में नहीं होती हैं. वहीं दुनियाभर में ऐसे लोग भी सामने आए हैं, जिन्होंने ना केवल भूतों पर यकीन करते हैं, बल्कि इससे जुड़ा अनुभव भी शेयर करते हैं. इस बीच एक ताजा अध्ययन (Study on Ghost) में उन अजीब अनुभवों के बारे में बताया गया है जिनके बारे में हम शायद ही कभी बात करते हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि इस अध्ययन में यह भी पता चला है कि यह सब हमारी सोच से कहीं ज्यादा आम हैं. 

सवाल अब भी कायम है और शायद जवाब नहीं मिलने तक कायम रहेगा कि क्या आपने कभी भूत देखा है, शरीर से बाहर होने का अनुभव किया है, या ‘देजा वू’ (deja vu) महसूस किया है? अगर इस सवाल का जवाब हां हैं तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि एक नई स्टडी से पता चला है कि ये अजीब अनुभव हमारी सोच से कहीं अधिक आम हैं. 

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ब्राज़ील के  इंस्टिट्यूट डी’ओर फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन के वैज्ञानिकों ने 5,000 से ज़्यादा लोगों का सर्वे किया ताकि यह समझा जा सके कि ये अजीब अनुभव कहां और कब होते हैं. नतीजों से पता चला कि अधिकतर लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी कोई अजीब अनुभव जरूर किया है. बावजूद इसके भूतों के अस्तित्व पर सहमति और असहमति हो सकती है. वहीं, हैरानी की बात यह है कि इन घटनाओं को आमतौर पर अच्छी चीज़ माना जाता है.

अध्ययन में नहीं शामिल किया गया बीमार लोगों को

मुख्य लेखक रोनाल्ड फिशर का कहना है कि किसी की मौजूदगी महसूस करना, कोई नज़ारा देखना, या ऐसा महसूस करना कि आप अपने शरीर के बाहर से खुद को देख रहे हैं. ऐसे अनुभव आम लोगों में क्लिनिकल डायग्नोसिस की दरों की तुलना में कहीं ज़्यादा आम हैं. अध्ययन की बात करें तो हमने देखा कि हमारे 5000 से ज़्यादा लोगों के सैंपल में जिन लोगों ने ऐसे अनुभव बताए, वे बीमार नहीं थे, और ज़्यादातर लोगों ने उन्हें न्यूट्रल या अच्छा बताया. चाहे वह अनुभव होते समय हो या बाद में उस अनुभव के बारे में सोचते समय. 

5000 से अधिक लोगों पर हुआ अध्ययन

इस स्टडी के लिए टीम ने 5,117 लोगों से  असामान्य  घटनाओं के बारे में उनके अनुभवों पर सर्वे किया. इसमें खुशी, हैरानी या डर की ज़बरदस्त भावनाएं, अजीब चीज़ें दिखना या आवाज़ें सुनाई देना, शरीर से बाहर होने का अनुभव, मरे हुए लोगों की मौजूदगी महसूस होना, मौत के करीब पहुंचने का अनुभव और ऐसे सपने देखना जिनमें पता हो कि आप सपना देख रहे हैं यानी ल्यूसिड ड्रीम्स शामिल थे.

11% ने माना पवित्र आत्मा का हाथ

इनमें से ज़्यादातर अनुभव बहुत कम समय के लिए होते हैं.  एक-तिहाई से ज़्यादा लोगों को ये अनुभव दो या तीन बार हुए. जहां एक-तिहाई लोगों ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इसके पीछे ‘कोई’ था, वहीं 15 प्रतिशत लोगों का दावा था कि यह ‘भगवान या देवताओं’ की वजह से हुआ, और 11 प्रतिशत लोगों ने कहा कि इसके पीछे ‘पवित्र आत्मा’ (Holy Spirit) का हाथ था. 

सबसे आम अजीब अनुभव

  1. पूरी तरह खो जाना (एब्ज़ॉर्प्शन)
  2. शरीर में एक और ‘मैं’ का होना
  3. ऑरा (आभा-मंडल)
  4. हैरानी (डरावनी)
  5. हैरानी (अच्छी)
  6. हमदर्दी
  7. देजा वू (पहले भी ऐसा हो चुका है, ऐसा लगना)
  8. चीज़ों के प्रति लगाव
  9. लोगों के प्रति लगाव
  10. खुद का महत्व कम महसूस होना
  11. एक्स्ट्रासेंसरी परसेप्शन (इंद्रियों से परे की समझ)
  12. चेहरे
  13. डर
  14. मार्गदर्शन
  15. निराशा
  16. खुशी
  17. रोशनी
  18. नुकसान
  19. प्यार
  20. ल्यूसिड ड्रीम (जागरूक सपना)
  21. ज़िंदगी का मकसद
  22. दुर्भाग्य
  23. मौत के करीब पहुँचने का अनुभव
  24. जीवंत चीज़ें
  25. शरीर से बाहर होने का अनुभव
  26. दर्द
  27. लकवा
  28. पिछला जन्म
  29. जीवंत जगहें
  30. खास जगहें
  31. आनंद
  32. असाधारण ताकतों की मौजूदगी
  33. मरे हुए लोगों की मौजूदगी
  34. साइिक वैम्पिरिज़्म (मानसिक ऊर्जा सोखना)
  35. गंध
  36. आवाज़ें
  37. स्पर्श
  38. अजीब नाराज
  39. अनजाने चौंकना
  40. किसा का स्पर्ष महसूस करना

10 प्रतिशत को हुआ आध्यात्मिक अनुभव

अध्ययन में अगर उन्हें ऐसा कोई अनुभव हुआ था, तो उनसे उस घटना के हालात के बारे में पूछा गया. जैसे उनकी मानसिक स्थिति क्या थी, वे उस समय कहां थे और अनुभव कितनी देर तक चला. इसके अलावा, उनसे यह भी पूछा गया कि उन्हें क्या लगता है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है – देवता, फ़रिश्ते, आत्माएं या कोई और – और उन्हें ही क्यों ‘चुना’ गया होगा. आखिर में लोगों से पूछा गया कि अनुभव कितना सुखद था और क्या इसका उनकी ज़िंदगी पर कोई गहरा असर पड़ा. नतीजों से पता चला कि ज़्यादातर लोगों को असामान्य अनुभव अकेले में होता है, जबकि 10 प्रतिशत लोगों को धार्मिक या आध्यात्मिक माहौल में ऐसा अनुभव होता है. 

Tags: World news
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