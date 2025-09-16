एक ऐसी शिक्षिका जिसका 11.6 करोड़ रुपयों से भी अधिक है वेतन, क्यों उड़ गए न आपके होश
जर्मनी की रहने वाली एक ऐसी शिक्षिका (Teacher) जो पिछले 16 सालों से बीमारी की छुट्टी (Sick Leave)पर है. सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है. लेकिन बिल्कुल सही है. इन शिक्षिका की सैलरी (Salary) 11.6 करोड़ रुपयों से भी अधिक है. आखिर क्या है इनकी अजब-गजब कहानी.

By: DARSHNA DEEP | Published: September 16, 2025 6:13:39 PM IST

VIRAL GERMAN TEACHER

Germany Teacher: जर्मनी से बेहद ही हैरान करने वाला ताजा मामला सामने आया हैं. जहां, एक शिक्षिका  पिछले 16 सालों से बीमारी की  छुट्टी (Sick Leave)पर है. लेकिन उन्हें लगातार सैलरी भी मिल रही है. जिस किसी ने भी यह खबर सुनी वो हैरान रह गया. आखिर ऐसा कैसे हो सकता है. पहले तो ये खबर सुनने में एक अफवाह जैसी लग रही थी. लेकिन ये खबर पूरी सच है. इस दौरान उन्होंने 11 करोड़ रुपये से अधिक की सैलरी हासिल की है. फिलहाल, ये जर्मनी की शिक्षिका सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं. 

ये सोचने वाली बात है कि एक जर्मन शिक्षिका 16 साल से बीमारी की छुट्टी (sick leave) पर है और उन्हें इस दौरान लगातार पूरा वेतन आखिर कैसे मिल रहा है. इस अवधि में (Duration) उन्होंने €1 मिलियन यानी भारतीय करेंसी के मुताबिक 11 करोड़ रुपये से ज्यादा का वेतन कमाने में बड़ी सफलता हासिल की है. 

लंबी बीमारी की छुट्टी

जानकारी के मुताबिक यह शिक्षिका नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया (North rhine westphalia)के एक वोकेशनल कॉलेज (Vocational College) में कार्यरत थी और साल 2009 से लेकर अब पर छुट्टी पर है. 

लगातार मिल रहा वेतन

एक रिपोर्ट के अनुसार, जर्मनी में शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी माना जाता है, जिससे वे अनिश्चित काल तक बीमारी की छुट्टी पर रहने के बाद भी पूरा वेतन पाने के हकदार होते हैं. इसके अलावा  जर्मनी जैसे देशों में उन्हें मासिक लगभग €6,174 (लगभग ₹6.3 लाख) का वेतन भी मिलता है.

मामले से उठा पर्दाफाश

यह मामला तब सामने आया जब एक नए कॉलेज प्रशासक ने शिक्षिका को मेडिकल जांच कराने का निर्देश दिया. लेकिन शिक्षिका ने इस निर्देश को अदालत में ही चुनौती दे दी. यह मामला इसलिए भी विवादों में रहा क्योंकि शिक्षिका पर कई गंभीर आरोप भी लगे हैं. जिनमें से एक है की उन्होंने लंबी छुट्टियों में एक मेडिकल स्टार्टअप शुरू किया. 

क्या मामले में आ सकता है नया मोड़

हालांकि यह चर्चित मामले में एक नया मोड़ भी आ सकता है. अगर जांच में यह पाया गया कि शिक्षिका गंभीर रूप से बीमार नहीं थी, तो उन्हें जल्द ही अपनी नौकरी और पेंशन से हाथ धोना पड़ेगा.

