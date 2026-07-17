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पति के साथ हनीमून पर गई इन्फ्लुएंसर की मौत, जानिये क्या है पूर्व ओलंपियन से कनेक्शन

German influencer Laura Viktoria Härtig: इटली के मीडिया आउटलेट्स 'इल डोलोमिटी' और 'ट्रेंटिनो' के अनुसार, यह दुर्घटना सेला पास के पास एक सड़क पर हुई.

By: JP Yadav | Published: July 17, 2026 12:07:45 PM IST

पति के साथ हनीमून पर गई इन्फ्लुएंसर की मौत, जानिये क्या है पूर्व ओलंपियन से कनेक्शन
पति के साथ हनीमून पर गई इन्फ्लुएंसर की मौत, जानिये क्या है पूर्व ओलंपियन से कनेक्शन


German influencer Laura Viktoria Härtig: इटली में हनीमून के दौरान साइकिल चलाते हुए टक्कर का शिकार होने के लगभग तीन हफ्ते बाद रविवार (12 जुलाई, 2026) को 30 साल की जर्मन इन्फ्लुएंसर लॉरा विक्टोरिया हार्टिग की मौत हो गई. हार्टिग की मौत 23 जून को डोलोमाइट पर्वत श्रृंखला में 57 साल के पूर्व ओलंपियन पीटर रुंगगाल्डियर के साथ हुई टक्कर के बाद हुई, जो मोटरसाइकिल चला रहे थे. आउटलेट्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस घटना में हार्टिग की साइकिल कई टुकड़ों में टूट गई और सड़क पर गिरने से वह घायल हो गईं.

इमरजेंसी मेडिकल टीम ने हार्टिग को एयरलिफ्ट करके इटली के बोलजानो में सैन मौरिजियो अस्पताल ले जाने से पहले उन्हें होश में लाने में कामयाबी हासिल की थी. हार्टिग के इंस्टाग्राम पेज @alltimelaura पर 55,000 से ज़्यादा फ़ॉलोअर्स थे, जहाँ वह स्कीइंग, हाइकिंग, साइकिलिंग और यात्रा जैसे आउटडोर स्पोर्ट्स और गतिविधियों की तस्वीरें और वीडियो शेयर करती थीं.

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इटली में हनीमून के दौरान साइकिल चलाते हुए टक्कर का शिकार होने के लगभग तीन हफ्ते बाद रविवार (17 जुलाई, 2026) को 30 साल की जर्मन इन्फ्लुएंसर लॉरा विक्टोरिया हार्टिग की मौत हो गई.  कुछ हफ़्ते पहले ही, हार्टिग ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी शादी की तस्वीरें पोस्ट की थीं और कैप्शन में लिखा था- ‘जीवन भर के लिए सोलमेट.’

जताई शोक संवेदना

रुंगगाल्डियर ने 1994 और 1998 के शीतकालीन ओलंपिक में स्कीइंग में इटली का प्रतिनिधित्व किया था. उन्होंने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर इतालवी भाषा में इस घातक घटना के बारे में एक संदेश पोस्ट किया. ‘प्रिय मित्रों, जिस गंभीर सड़क दुर्घटना में मैं शामिल थी, उसके संबंध में मैं आप सभी से मेरे दुख के क्षण और गोपनीयता बनाए रखने की मेरी आवश्यकता का सम्मान करने का अनुरोध करती हूं,’ रुंगल्डियर ने संदेश में कहा- ‘मेरी संवेदनाएं इस दुर्घटना में शामिल सभी लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं.’

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कंटेंट क्रिएटर थे रुंगगाल्डियर

मुझे आपकी संवेदनशीलता पर भरोसा है और कृपया समझें कि इस समय मैं कोई साक्षात्कार या बयान नहीं दूंगी. गुरुवार को उनके इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट किए गए एक संदेश में दिवंगत कंटेंट क्रिएटर को श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें उनके जीवन की तारीखें 25 जनवरी, 1996 से 12 जुलाई, 2026 तक अंकित थीं.

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Tags: accident news
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