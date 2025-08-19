Giorgia Meloni ने व्हाइट हाउस में बनाए 75 किस्म के मुंह, घुमाई ऐसी आंख, देख घबड़ा गए ट्रंप

Giorgia Meloni: व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और वोल्डोमिर ज़ेलेंस्की के बीच हुई मुलाक़ात के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने खूब सुर्खियाँ बटोरीं। 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ हुई इस मुलाक़ात में मेलोनी के 3 पल वायरल हो रहे हैं। पहला पल नमस्ते संबोधन का है, जबकि बाकी दो पल मेलोनी की आँखों के हैं।

इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी पहले भी अपने पलों के लिए सुर्खियों में रही हैं। हाल ही में अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा मेलोनी के लिए घुटनों के बल बैठ गए थे।

नमस्ते संबोधन

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जब व्हाइट हाउस पहुँचीं, तो ट्रंप के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। कार से उतरते ही मेलोनी ने नमस्ते संबोधन किया। मेलोनी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आमतौर पर यूरोपीय नेता बैठकों के दौरान नमस्ते शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सोशल मीडिया यूज़र्स मेलोनी के इस संबोधन पर खूब मजे ले रहे हैं।

I love her 🤣 pic.twitter.com/ewJshndSe0 — Sara Rose 🇺🇸🌹 (@saras76) August 18, 2025

यूक्रेन पर यू-टर्न

मेलोनी ने बैठक के बीच में ही यूक्रेन पर यू-टर्न ले लिया। मेलोनी ने कहा कि यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी की ज़रूरत है। इसे दिए बिना शांति संभव नहीं है। मेलोनी ने बैठक में पुतिन पर भी निशाना साधा। जब ट्रंप ने मेलोनी की तारीफ़ की, तो उन्होंने आँखें घुमाईं। मेलोनी का यह वीडियो वायरल हो रहा है।

🚨HOLY SHIT – The Prime Minister of Italy, Giorgia Meloni, just ROLLED her eyes after chuckling at Trump’s joke. Trump never fails to be an embarrassment on the world stage. 🤡 pic.twitter.com/VmBLOpjMD5 — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) August 18, 2025

जब जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ रूस के बारे में बयान दे रहे थे, तो मेलोनी ने उन्हें तीखी नज़रों से देखा। उस समय मेलोनी गुस्से में भी दिखे। दरअसल, मर्ज़ समझौते के विषय पर कुछ कह रहे थे। ट्रंप इस दौरान उन्हें बीच में ही रोकना चाहते थे। इसी बीच, मेलोनी का यह वीडियो तेज़ी से वायरल हो गया।

बैठक में क्यों बुलाया गया?

इटली यूरोप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेलोनी इटली के प्रधानमंत्री हैं और रूस-यूक्रेन युद्ध में सीधे तौर पर शामिल हैं। इटली अब तक यूक्रेन के लिए 1 अरब डॉलर के हथियार खरीद चुका है। इटली नाटो का सदस्य भी है। यही वजह है कि जब ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं की बैठक बुलाई, तो मेलोनी को भी उसमें आमंत्रित किया गया।

इटली एकमात्र यूरोपीय देश है जिसने ट्रंप की शांति योजना को सीधे तौर पर स्वीकार किया। मेलोनी ने कहा कि युद्ध से सिर्फ़ नुकसान ही हो रहा है। युद्ध तुरंत समाप्त होना चाहिए।