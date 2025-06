Gaza Viral Video: इजरायल के हमले गाजा में लगातार जारी है। अब तक के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 55000 लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा में भूख और प्यास से और इलाज के अभाव में भी लोगों की मौत हो रही है। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा को बच्चों के लिए सबसे असुरक्षित जगह बताया है। इस बीच, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जोकि उत्तरी गाजा का बताया जा रहा है। जिसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि अपने अस्थायी घर से 2 वर्षीय बच्ची भागती हुई नजर आ रही है। विचलित करने वाले फुटेज में लड़की को अपने परिवार के लिए पीने का पानी लाने की कोशिश में लगभग अपनी ही तरह के दो जेरीकैन ले जाते हुए दिखाया गया है।

वायरल हो रहे इस वीडियो में युद्ध की पीड़ा और इजरायल की नाकाबंदी की क्रूरता को दर्शाया गया है, जिसने सैन्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भोजन और पानी तक पहुंच को काट दिया है। दुनिया भर के विशेषज्ञों ने अपनी चिंता व्यक्त की है कि ऐसी घटनाएं बच्चों को अथाह आघात पहुंचाती हैं। यूनिसेफ के अनुमान के अनुसार, गाजा पट्टी में विस्थापित बच्चों को प्रतिदिन केवल 1.5 से 2 लीटर पानी मिल रहा है – जो जीवित रहने के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं से काफी कम है।

Disturbing video of 2-year-old toddler rushing to get water in Gaza goes viral https://t.co/AaqaPn71Cs pic.twitter.com/7p5JKtTh5U

— Gulf Today (@gulftoday) June 18, 2025