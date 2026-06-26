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कौन हैं भारतीय जज एस मुरलीधर, गाजा नरसंहार पर किया चौंकाने वाला खुलासा; इजराइल हुआ बहुत नाराज

S. Muralidhar: जस्टिस मुरलीधर की रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल (IDF) ने जान-बूझकर फिलिस्तीनी बच्चों को निशाना बनाया.

By: JP Yadav | Published: June 26, 2026 3:35:48 PM IST

कौन हैं भारतीय जज एस मुरलीधर, गाजा नरसंहार पर किया चौंकाने वाला खुलासा; इजराइल हुआ बहुत नाराज
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S. Muralidhar: फिलिस्तीन और पूर्वी यरुशलम पर बनाई गई ‘इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ़ इन्क्वायरी’ (CoI) के सदस्य जस्टिस मुरलीधर की रिपोर्ट से इजराइल खफा हो गया है. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस (Israel Defense Forces) ने जान-बूझकर फिलिस्तीनी बच्चों और महिलाओं को निशाना बनाया, जिसके चलते हजारों की संख्या में जान गई. पैनल ने अपनी जांच के आधार पर कहा कि इजराइल गाजा पट्टी में नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराध कर रहा है. UN कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि इजराइली डिफेंस फोर्सेज (IDF) ने गाजा और वेस्ट बैंक में जानबूझकर  फिलिस्तीनी बच्चों को निशाना बनाया. रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि, 7 अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2025 के बीच IDF के हमले में 20,179 से ज्यादा फिलिस्तीनी बच्चों की जान गई, जबकि 44,143 घायल हुए. दुख की बात यह है कि इनमें 1,000 से ज्यादा नवजात भी शामिल हैं. 

वहीं, यह पूरा विवाद भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस. मुरलीधर की अध्यक्षता वाले एक संयुक्त राष्ट्र (UN) पैनल की रिपोर्ट को लेकर है. इजराइल ने यूएनएचआरसी की गाजा रिपोर्ट पर गहरी नाराजगी जताई है, जिसमें जानबूझकर फिलिस्तीन में बच्चों को निशाना बनाने की बात कही गई है.वहीं, पलटवार करते हुए इजराइल ने IDF के खिलाफ बिना किसी आधार के आरोप लगाने के लिए यूएनएचआरसी पर हमास के साथ मिलकर रिपोर्ट बनाने का आरोप लगाया है. 

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क्या है रिपोर्ट में 

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के एक स्वतंत्र जांच आयोग की रिपोर्ट में  इजराइली सेना पर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं जिस पर  इजराइली राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जस्टिस मुरलीधर के दावों को खारिज कर दिया है. यहां तक कि भारत में इजराइल के राजदूत रूवेन अजार ने गुरुवार को जस्टिस एस. मुरलीधर की आलोचना की है. 

जानें जस्टिस मुरलीधर के बारे में

दिल्ली हाई कोर्ट के जज रह चुके जस्टिस डॉ. एस. मुरलीधर का भारतीय न्यायपालिका में 17 साल का शानदार करियर रहा है. फिलहाल वह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जांच आयोग के अध्यक्ष के रूप में सेवा दे रहे हैं. वह सबसे ज्यादा चर्चा में तब आए जब वर्ष 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान जस्टिस मुरलीधर की बेंच ने आधी रात को अपने घर पर कोर्ट लगाई थी. यहां तक कि दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई, जिसके बाद घायलों को अस्पतालों भर्ती कराया गया.

Tags: Gaza genocide
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