Home > विदेश > गाजा को कब्जाने के लिए नेतन्याहू के सबसे खतरनाक प्लान का आगाज, हर तरफ मची तबाही, 63 लोगों की मौत

गाजा को कब्जाने के लिए नेतन्याहू के सबसे खतरनाक प्लान का आगाज, हर तरफ मची तबाही, 63 लोगों की मौत

Israel Hamas War: इज़राइली टैंक गाजा शहर के सबरा इलाके में आगे बढ़ रहे हैं। इस इलाके में पहले से ही हवाई हमले चल रहे थे, लेकिन टैंकों की बढ़त ने संकेत दिया है कि इज़राइल ज़मीनी हमला भी कर सकता है।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 24, 2025 15:04:08 IST

gaza war
gaza war

Gaza War: नेतन्याहू सरकार द्वारा पूरे गाजा पर कब्ज़ा करने के आदेश के बाद, इज़राइली सेना भयावह तरीके से आगे बढ़ रही है। अल जजीरा की खबर के अनुसार, गाजा में इज़राइली हमलों में कम से कम 63 फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं। इज़राइली सेना गाजा शहर पर कब्ज़ा करने और लगभग दस लाख लोगों को जबरन विस्थापित करने की कोशिश में गाजा शहर में और भी गहराई तक घुस रही है।  

रिपोर्टों में बताया गया है कि इज़राइली टैंक गाजा शहर के सबरा इलाके में आगे बढ़ रहे हैं। इस इलाके में पहले से ही हवाई हमले चल रहे थे, लेकिन टैंकों की बढ़त ने संकेत दिया है कि इज़राइल ज़मीनी हमला भी कर सकता है।

बच्चों और महिलाओं को बनाया जा रहा है निशाना 

गाजा का सबरा इलाका कई हफ़्तों से इज़राइली हवाई हमलों का निशाना बना हुआ है। जिसमें बड़े पैमाने पर बच्चों और भूखी महिलाओं को निशाना बनाया गया है। गाजा शहर के अल-अहली अस्पताल के एक सूत्र ने अल जजीरा को बताया कि सबरा पर इज़राइली बमबारी में एक बच्चे की मौत हो गई।

63 नागरिकों की मौत 

इससे पहले शनिवार को, इज़राइल ने दक्षिणी गाजा में खान यूनिस के उत्तर-पश्चिम में असदा इलाके में विस्थापित परिवारों के एक आश्रय स्थल पर गोलाबारी की, जिसमें छह बच्चों सहित 16 लोग मारे गए। दिन भर में मानवीय सहायता की तलाश में कम से कम 22 फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं। इसके अलावा, इज़राइली नियंत्रित नेत्ज़ारिम गलियारे के पास मदद मांग रहे एक अन्य नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी तरह के अलग-अलग हमलों में 63 नागरिक मारे गए हैं।

कुपोषण से मर रहे हैं बच्चे 

फ़िलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि  पिछले 24 घंटों में दो बच्चों सहित आठ और फ़िलिस्तीनी कुपोषण से मर गए। जिससे लगभग दो साल पहले गाजा पर इज़राइल के युद्ध शुरू होने के बाद से भूख से मरने वालों की कुल संख्या 281 हो गई है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के महानिदेशक मुनीर अल-बुर्श ने सोशल मीडिया पर कहा कि पीड़ितों में 114 बच्चे भी शामिल हैं।

ट्रंप करते रहे मीटिंग, उधर पुतिन ने यूक्रेन के 143 ठिकानों को किया तबाह, कब्जा लिया बड़ा एरिया

Tags: GAZA WARIsrael Hamas War
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानिए क्यों खाने के बाद वॉक करना, आपके लिए हैं...

August 24, 2025

आप भी बनाएं साबूदाना से हेल्दी और क्रिस्पी स्नैक

August 24, 2025

इन 5 चीजों को खाने से चेहरे पर आती है...

August 24, 2025

इन 4 मसालों को खाने से शरीर रहेगा स्वस्थ

August 24, 2025

केसर असली है या फिर नकली, घर पर बैठे ही...

August 24, 2025

जाने, दुनिया का सबसे पहला पाले जाने वाला जानवर

August 24, 2025
गाजा को कब्जाने के लिए नेतन्याहू के सबसे खतरनाक प्लान का आगाज, हर तरफ मची तबाही, 63 लोगों की मौत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

गाजा को कब्जाने के लिए नेतन्याहू के सबसे खतरनाक प्लान का आगाज, हर तरफ मची तबाही, 63 लोगों की मौत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

गाजा को कब्जाने के लिए नेतन्याहू के सबसे खतरनाक प्लान का आगाज, हर तरफ मची तबाही, 63 लोगों की मौत
गाजा को कब्जाने के लिए नेतन्याहू के सबसे खतरनाक प्लान का आगाज, हर तरफ मची तबाही, 63 लोगों की मौत
गाजा को कब्जाने के लिए नेतन्याहू के सबसे खतरनाक प्लान का आगाज, हर तरफ मची तबाही, 63 लोगों की मौत
गाजा को कब्जाने के लिए नेतन्याहू के सबसे खतरनाक प्लान का आगाज, हर तरफ मची तबाही, 63 लोगों की मौत
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?