गाजा को कब्जाने के लिए नेतन्याहू के सबसे खतरनाक प्लान का आगाज, हर तरफ मची तबाही, 63 लोगों की मौत

Gaza War: नेतन्याहू सरकार द्वारा पूरे गाजा पर कब्ज़ा करने के आदेश के बाद, इज़राइली सेना भयावह तरीके से आगे बढ़ रही है। अल जजीरा की खबर के अनुसार, गाजा में इज़राइली हमलों में कम से कम 63 फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं। इज़राइली सेना गाजा शहर पर कब्ज़ा करने और लगभग दस लाख लोगों को जबरन विस्थापित करने की कोशिश में गाजा शहर में और भी गहराई तक घुस रही है।

रिपोर्टों में बताया गया है कि इज़राइली टैंक गाजा शहर के सबरा इलाके में आगे बढ़ रहे हैं। इस इलाके में पहले से ही हवाई हमले चल रहे थे, लेकिन टैंकों की बढ़त ने संकेत दिया है कि इज़राइल ज़मीनी हमला भी कर सकता है।

बच्चों और महिलाओं को बनाया जा रहा है निशाना

गाजा का सबरा इलाका कई हफ़्तों से इज़राइली हवाई हमलों का निशाना बना हुआ है। जिसमें बड़े पैमाने पर बच्चों और भूखी महिलाओं को निशाना बनाया गया है। गाजा शहर के अल-अहली अस्पताल के एक सूत्र ने अल जजीरा को बताया कि सबरा पर इज़राइली बमबारी में एक बच्चे की मौत हो गई।

63 नागरिकों की मौत

इससे पहले शनिवार को, इज़राइल ने दक्षिणी गाजा में खान यूनिस के उत्तर-पश्चिम में असदा इलाके में विस्थापित परिवारों के एक आश्रय स्थल पर गोलाबारी की, जिसमें छह बच्चों सहित 16 लोग मारे गए। दिन भर में मानवीय सहायता की तलाश में कम से कम 22 फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं। इसके अलावा, इज़राइली नियंत्रित नेत्ज़ारिम गलियारे के पास मदद मांग रहे एक अन्य नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी तरह के अलग-अलग हमलों में 63 नागरिक मारे गए हैं।

कुपोषण से मर रहे हैं बच्चे

फ़िलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि पिछले 24 घंटों में दो बच्चों सहित आठ और फ़िलिस्तीनी कुपोषण से मर गए। जिससे लगभग दो साल पहले गाजा पर इज़राइल के युद्ध शुरू होने के बाद से भूख से मरने वालों की कुल संख्या 281 हो गई है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के महानिदेशक मुनीर अल-बुर्श ने सोशल मीडिया पर कहा कि पीड़ितों में 114 बच्चे भी शामिल हैं।