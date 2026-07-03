कौन हैं मशहूर सिंगर गैरी ग्लिटर, जिन पर लगा 14 साल से कम उम्र की लड़की संग अश्लील हरकतें करने का आरोप

ब्रिटिश गायक गैरी ग्लिटर (पॉल फ्रांसिस गैड) पर लंदन में एक घर पर कम उम्र की लड़की का शोषण करने का आरोप लगाया गया है.गैरी ग्लिटर पर बच्चों के साथ भी दुर्व्यवहार के पुराने मामलों में आरोप लगाए गए हैं. ब्रिटिश गायक पर 13 साल से कम उम्र की लड़की के साथ गैर-कानूनी संबंध बनाने के अलावा 14 साल से कम उम्र की लड़की के साथ तीन बार अश्लील हरकतें करने का आरोप है. 1970-80 के दशक में ब्रिटेन में लोकप्रिय गायलक पॉल गैड को बदनाम पॉप स्टार भी कहा जाता है. यह मामला 1978 में एक बच्चे के साथ कथित यौन अपराधों से जुड़ा है, जिसका सुनवाई के दौरान जिक्र किया गया.

कहा जाता है कि 13 साल से कम उम्र की लड़की के साथ दुर्व्यवहार और संबंध बनाने का मामला वेस्ट लंदन के केंसिंग्टन में एक घर पर हुआ था. इन आरोपों की जानकारी सबसे पहले जनवरी 2025 में मेट (पुलिस) को दी गई थी और गायक पॉल गैड से पहली बार 22 जुलाई को पूछताछ की गई थी. कथित पीड़िता को अभी विशेष अधिकारी मदद दे रहे हैं और उन्हें इस अपडेट के बारे में बता दिया गया है.पॉल गैड अब बुधवार (5 अगस्त, 2026) को वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होंगे.

पीड़िता चाहती है मिले सिंगर को सजा

यहां पर बता दें कि ब्रिटिश सिंगर ग्लिटर 1970 के दशक में खूब मशहूर हुए थे. एक अखबार ने एक अंदरूनी सूत्र के हवाले से बताया कि हैरानी की बात है कि उसने शिकायत की है कि उसे फंसाया गया है. लेकिन वह जानता है कि यह कितना गंभीर है और इसका उसके लिए क्या मतलब हो सकता है. वह बहुत निराश है और उसे डर है कि वह कभी आज़ादी का स्वाद नहीं चख पाएगा.

14 साल की लड़की के साथ की अश्लील हरकत

मिली जानकारी के मुताबिक, सिंगर जेल में अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पर हैं और यह उसे खत्म कर सकता है. वहीं, जिस लड़की के साथ उसने कथित तौर पर गलत काम किया वह उसके मरने से पहले न्याय चाहती है. CPS लंदन में डिप्टी चीफ़ क्राउन प्रॉसिक्यूटर बेथन डेविड ने कहा कि क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस ने पॉल गैड पर 13 साल से कम उम्र की लड़की के साथ गैर-कानूनी संबंध बनाने के एक मामले और 14 साल से कम उम्र की लड़की के साथ अश्लील हरकत करने के तीन मामलों में मुकदमा चलाने का निर्णय किया है.

अदालत में केस चलाने के लिए हैं पर्याप्त सबूत

पॉल गैड पर 13 साल से कम उम्र की लड़की के साथ गैर-कानूनी संबंध बनाने और 14 साल से कम उम्र की लड़की के साथ अश्लील हरकत करने के तीन मामलों में आरोप लगाए गए हैं. यह कार्रवाई एक महिला द्वारा 1978 और 1981 के बीच हुए कथित शोषण के आरोपों के बाद की गई है. हमारे प्रॉसिक्यूटर ने यह साबित करने के लिए काम किया है कि इस मामले को अदालत में ले जाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं और ऐसा करना जनहित में है. हमने मेट्रोपॉलिटन पुलिस के साथ मिलकर काम किया है, क्योंकि उन्होंने आरोपों की जांच की है.

कई गाने हैं सिंगर के मशहूर

यहां पर बात दें कि ग्लिटर 1970 के दशक में ‘डू यू वाना टच मी’, ‘आई एम द लीडर ऑफ़ द गैंग’ और ‘रॉक एंड रोल’ जैसे गाने रिलीज़ करने के बाद मशहूर हुए. ‘रॉक एंड रोल’ ग्लिटर का सबसे सफल गाना था, जो 1972 के सबसे बड़े हिट गानों में से एक बन गया. यह UK चार्ट में दूसरे नंबर पर पहुंचा और US में टॉप टेन में जगह बनाई.

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