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‘जिहाद’ के नाम पर चलता रहा अय्याशी का खेल, पाकिस्तानी आतंकियों के शर्मनाक कांड का पर्दाफाश

मुश्ताक भट ने कहा कि आतंकवादी खुद को "जिहाद" के लिए आया हुआ बताते थे, लेकिन उनकी जेबों से मिले पत्रों में कश्मीरी लड़कियों को लिखे गए प्रेम संदेश पाए गए. उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ मुठभेड़ों के बाद आतंकियों के पास से कंडोम बरामद हुए, जिससे उनके वास्तविक इरादों पर सवाल उठे.

By: Thakur Dinesh Kumar | Published: June 20, 2026 3:26:37 PM IST

पाकिस्तानी जिहादियें के पास से मिलें कॉन्डम और प्रेम पत्र
पाकिस्तानी जिहादियें के पास से मिलें कॉन्डम और प्रेम पत्र


International News: पूर्व आतंकी कमांडर और भारतीय सेना के पूर्व अंडरकवर ऑपरेटिव मुश्ताक अहमद भट (कोडनेम: अशफाक/रोमियो) के दावों पर आधारित है. उन्होंने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में दावा किया कि कश्मीर में मारे गए कई पाकिस्तानी आतंकियों की तलाशी के दौरान उनके पास से प्रेम पत्र (लव लेटर्स) और कंडोम जैसी वस्तुएं बरामद हुई थीं. 
रिपोर्ट के अनुसार, मुश्ताक भट ने कहा कि आतंकवादी खुद को “जिहाद” के लिए आया हुआ बताते थे, लेकिन उनकी जेबों से मिले पत्रों में कश्मीरी लड़कियों को लिखे गए प्रेम संदेश पाए गए. उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ मुठभेड़ों के बाद आतंकियों के पास से कंडोम बरामद हुए, जिससे उनके वास्तविक इरादों पर सवाल उठे.

कश्मीरी युवतियों को बनाते हैं निशाना

भट ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ विदेशी और पाकिस्तानी आतंकी स्थानीय परिवारों में शरण लेते थे और कश्मीरी युवतियों को प्रेम संबंधों या कथित शादियों के जरिए अपने जाल में फंसाते थे. उनके अनुसार, दक्षिण कश्मीर के कुछ इलाकों में ऐसे मामले सामने आए जहां आतंकियों के मारे जाने के बाद महिलाएं और बच्चे पीछे छूट गए. और फिर उनकी जिंदगी बद से बदतर हो गई.

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‘जिहाद’ के नाम पर अय्याशी

इस्लामिक विद्वानों के अनुसार, जिहाद का मूल अर्थ बुराइयों से लड़ना और आत्मरक्षा है. लेकिन आपराधिक तत्वों और कट्टरपंथियों द्वारा इसका इस्तेमाल मासूमों का ब्रेनवॉश करने और अपनी हवस व लालच को पूरा करने के लिए किया जा रहा है.
“जिहाद के नाम पर अय्याशी” का विषय हाल ही में तब सुर्खियों में आया जब कश्मीर के पूर्व आतंकवादी कमांडर मुश्ताक अहमद भट ने खुलासा किया कि, कई पाकिस्तानी आतंकियों का असल मकसद जिहाद नहीं बल्कि निजी स्वार्थ और अय्याशी था. सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए ऐसे आतंकियों की जेबों से कंडोम और प्रेम पत्र तक बरामद हुए हैं.

कश्मीर में आतंकियों की सच्चाई

पूर्व आतंकी मुश्ताक अहमद के अनुसार, जन्नत और हूरों का लालच देकर भड़काए गए कई आतंकी वास्तव में कश्मीर में अय्याशी कर रहे थे. मुठभेड़ के दौरान आतंकियों के पास से आपत्तिजनक सामग्री का मिलना, इस नैरेटिव की पोल खोलता है.
ऐसी घटनाओं की जांच पुलिस और सुरक्षाबलों द्वारा की जा रही है. इस तरह के मामलों में सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस द्वारा स्थानीय स्तर पर लगातार सतर्कता बरती जा रही है.

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