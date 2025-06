‘कनाडा और भारत मिलकर…’, G7 समिट में PM Modi ने ऐसा क्या कहा? जिससे खालिस्तानियों के छूटे पसीने

PM Modi Canada Visit:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी-7 शिखर सम्मेलन में बाग लेने के लिए कनाडा के कैलगरी पहुंचे थे। जहां उन्होने दुनियाभर के नेताओं से मुलाकात की। बता दें पीछले 10 सालों में ये पीएम मोदी की पहली कनाडा यात्रा है। जी-7 शिखर सम्मेलन 2023 में भाग लेने के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि हम दुनिया के विकास के लिए एक साथ हैं। पीएम मोदी ने मेजबान देश कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जी-7 शिखर सम्मेलन में भारत को आमंत्रित करने के लिए मै आपका (कनाडाई पीएम) बहुत आभारी हूं। मैं इस बात के लिए भी भाग्यशाली हूं कि मुझे 2015 के बाद एक बार फिर कनाडा आने और कनाडा के लोगों से जुड़ने का अवसर मिला है।

इस दौरान पीएम ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हाल ही में जी-20 शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष के तौर पर भारत ने दुनिया के लिए कई पहल की थीं। हम जी-7 में इस पर काम करने की दिशा में आगे बढ़े हैं।

पिछले प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में भारत-कनाडा संबंध खराब हो गए थे। हालांकि, कनाडा में प्रधानमंत्री बदलने के साथ ही दोनों देशों के बीच संबंधों में एक बार फिर सुधार आने लगा है। पीएम मोदी ने आज जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के संबंधों के बारे में कहा किभारत-कनाडा संबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारत में कई कनाडाई कंपनियों का निवेश है। दोनों देशों को मिलकर लोकतंत्र और मानवता को मजबूत करना होगा। आने वाले समय में भारत और कनाडा मिलकर तरक्की करेंगे।

#WATCH | Kananaskis: PM Narendra Modi says, “India and Canada relations are very important in many ways. Many Canadian companies have investments in India. The people of India also have a huge investment on Canadian soil. Dedicated to democratic values, Canada and India will have… pic.twitter.com/ueAHcqCihO

