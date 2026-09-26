G20 Manchester 2026: क्या पुतिन हो सकते हैं गिरफ्तार? डॉन स्टर्जेस की मौत से क्या है रूस के राष्ट्रपति से कनेक्शन

G20 Manchester 2026: ब्रिटेन के मैनचेस्टर में G20 समिट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बुलाने के प्लान पर प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम (Prime Minister Andy Burnham) की आलोचना हो रही है. ब्रिटेन के मंत्रियों को नहीं लगता कि समिट में राष्ट्रपति पुतिन खुद वहां आएंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि ब्रिटिश कोर्ट यूक्रेन में कथित युद्ध अपराधों के लिए उनकी गिरफ्तारी के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के वारंट को सही ठहरा सकते हैं. पुतिन पर 2018 में सैलिसबरी में ज़हर देने का आदेश देने का भी आरोप है, जिसमें तीन बच्चों की मां डॉन स्टर्जेस की मौत हो गई थी.

वहीं, आलोचकों ने चेतावनी दी कि UK में रूस के हाई-लेवल डेलीगेशन की मौजूदगी से यह संकेत जाएगा कि रिश्ते सामान्य हो रहे हैं, जिससे क्रेमलिन को प्रोपेगैंडा का फायदा मिलेगा. पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि पुतिन या उनके साथियों जैसे विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को UK में कदम रखने की इजाज़त देना अकल्पनीय होगा. पूर्व प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हम यह संकेत नहीं दे सकते कि हम पुतिन के साथ सामान्य कामकाज की स्थिति में लौट रहे हैं, क्योंकि वह ठीक यही चाहते हैं.

पूर्व पीएम भी सहमत नहीं

बोरिस जॉनसन को कहा कि अगर हमें रूसी डेलीगेशन को बुलाना ही पड़े क्योंकि G20 में उन्हें बाहर निकालने की हिम्मत नहीं है, तो हमें यह साफ कर देना चाहिए कि पुतिन समेत युद्ध अपराधियों को यहां आने पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा. मैनचेस्टर में G20 समिट में व्लादिमीर पुतिन को बुलाने के प्लान पर एंडी बर्नहम को तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा.

क्या रूस को मैनचेस्टर में G20 समिट में डेलीगेशन भेजने की इजाज़त दी जानी चाहिए? ज्यादातर लोगों को ब्रिटेन के अधिकारियों का कहना है नहीं. इससे युद्ध जारी रहने के बावजूद रिश्ते सामान्य हो जाते हैं. टोरी पार्टी की राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता एलिसिया कर्न्स ने कहा कि G20 के लिए रूसी युद्ध अपराधियों को ब्रिटेन आने की इजाज़त देना उन सभी लोगों का अपमान होगा जिन्होंने यूक्रेन में लड़ाई लड़ी और अपनी जान गंवाई.

G20 के सदस्य

19 देश: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की (तुर्किये), यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका.

लोगों की राय में नहीं बुलाना चाहिए रूस को

लोगों का कहना है कि जब तक वे अपने बर्बर और गैर-कानूनी हमले को खत्म नहीं करते, तब तक मॉस्को का स्वागत नहीं है. व्हाइटहॉल के सूत्रों ने बताया कि रूस को न्योता देने की संभावना से सरकार के अंदर भी बेचैनी है. एक सूत्र ने बताया कि विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय, दोनों ही इस विचार के खिलाफ़ थे. कहा जाता है कि इसे डाउनिंग स्ट्रीट और कैबिनेट ऑफिस ने आगे बढ़ाया है, जो G20 की तैयारियों के लिए ज़िम्मेदार हैं.

क्या है G20

यहां पर बता दें कि G20 आम सहमति पर आधारित एक बहुपक्षीय समूह है, इसमें सभी देशों को बुलाया जाता है और यह सदस्य देशों पर निर्भर करता है कि समिट में उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा. शुक्रवार रात डाउनिंग स्ट्रीट ने ज़ोर देकर कहा कि मिस्टर बर्नहम यूक्रेन के समर्थन में अडिग बने हुए हैं, लेकिन रूस के जी-20 समिट में बुलाया गया है.