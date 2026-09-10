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भगोड़े विजय माल्या ने लंदन से किया कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन! इशारों में दी ED को चुनौती

विजय माल्या ने अपने रेजिडेंसी (निवास) और बकाया राशि के भुगतान को लेकर फैली गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश की.

By: JP Yadav | Published: September 10, 2026 8:52:32 AM IST

भगोड़े विजय माल्या ने लंदन से किया कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन! इशारों में दी ED को चुनौती
भगोड़े विजय माल्या ने लंदन से किया कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन! इशारों में दी ED को चुनौती


पिछले कई सालों से ब्रिटेन की राजधानी लंदन में रह रहे कथित भगोड़े बिज़नेसमैन विजय माल्या ने एक बार फिर दावा किया है कि वह भारत सरकार द्वारा किए गए अन्याय का शिकार हैं. उन्होंने कहा कि उनके साथ हुए तमाम अन्याय को देखते हुए उन्हें लगता है कि क्या उन्हें ‘कॉकरोच’ बन जाना चाहिए? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो अन्याय हुए हैं और हो रहे हैं, उन्हें देखते हुए मैं सोचता हूं कि क्या मुझे कॉकरोच बन जाना चाहिए. शायद कॉकरोच बनकर बेहतर ज़िंदगी जी सकूं.

वहीं, एक अन्य पोस्ट में विजय माल्या ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल हलफनामे में माना है कि उसने उनसे 14,000 करोड़ रुपये वसूल लिए और वह रकम उन बैंकों को दे दी जिनका उन पर बकाया था. उन्होंने आगे कहा कि और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि सबसे खतरनाक आपराधिक जांच एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कोर्ट में दाखिल हलफनामा इस बात की पुष्टि करता है कि उन्होंने 2021 में बैंकों को 14,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम सौंपी थी. अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मेरी बात भूल जाइए. प्रवर्तन निदेशालय ने जो कहा है, उस पर ध्यान दीजिए.

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विजय माल्या बोले- मैंने किया सारा भुगतान 

यहां पर बता दें कि विजय माल्या ने अपनी पिछली पोस्ट पर मिली प्रतिक्रियाओं का जवाब देते हुए कहा कि वह आलोचना और समर्थन दोनों को स्वीकार करते हैं.  उन्होंने लिखा- ‘मेरे ट्वीट्स पर मिली मिली-जुली प्रतिक्रियाओं के लिए आप सभी का धन्यवाद. प्यार और नफरत साथ-साथ चलते हैं और मैं आपकी राय का सम्मान करते हुए उन्हें स्वीकार करता हूं, लेकिन जो लोग परमानेंट रेजिडेंसी (स्थायी निवास) और नागरिकता के बीच का अंतर नहीं समझते और जो सोचते हैं कि भुगतान शारीरिक उपस्थिति पर निर्भर करता है, वे कृपया फिर से सोचें.

विजय माल्या ने ‘भगोड़ा’ कहे जाने के दावों पर सफाई दी

इससे पहले बुधवार को विजय माल्या ने उन्हें भगोड़ा कहने वालों को जवाब देते हुए कहा कि उन्हें कानूनी तौर पर यूनाइटेड किंगडम छोड़ने से रोका गया है और उन्होंने अपने मामले में भारत सरकार पर बहुत ज़्यादा अन्याय करने का आरोप लगाया. विजय माल्या ने X पर एक पोस्ट में कहा- ‘जो लोग कहते हैं कि मैं भारत आने से इन्कार करने वाला भगोड़ा हूं तो उन्हें बता दूं कि मैं 1992 से यूनाइटेड किंगडम का स्थायी निवासी हूं और अभी कानूनी तौर पर मुझे यह देश छोड़ने से रोका गया है. यह सब भारत सरकार की ‘पोस्टर बॉय’ वाली कार्रवाई से शुरू हुआ, जिन्होंने मेरे मामले में बहुत ज़्यादा अन्याय किया है. 

CJP की अगुवाई में हुआ था जुलाई में प्रदर्शन 

 विजय माल्या की ‘कॉकरोच’ वाली टिप्पणी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के उभरने के बाद आई है. यह पार्टी मई में व्यंग्य के तौर पर शुरू की गई थी, लेकिन इसे भारतीय युवाओं का भारी समर्थन मिला. NEET-UG पेपर लीक के खिलाफ जून-जुलाई, 2026 में जंतर-मंतर पर इसके पहले विरोध प्रदर्शन के कारण तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था.

 विजय माल्या जांच के घेरे में क्यों हैं? 

विजय माल्या पर भारत में कई कानूनी मामले चल रहे हैं. ये मामले कथित तौर पर लोन न चुकाने, धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और उन लोन से जुड़ी वित्तीय गड़बड़ियों से संबंधित हैं. जुलाई 2015 में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) के बैंकिंग सिक्योरिटीज़ एंड फ्रॉड सेल ने उनके खिलाफ़ FIR दर्ज की थी। यह FIR IDBI बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह से किंगफ़िशर एयरलाइंस द्वारा लिए गए लोन में कथित गड़बड़ियों के सिलसिले में दर्ज की गई थी. उन पर आपराधिक साज़िश, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक कदाचार के आरोप लगाए गए थे. इसके बाद, बढ़ते कानूनी दबाव के बीच मार्च 2016 में वे भारत छोड़कर चले गए और तब से यूनाइटेड किंगडम में ही रह रहे हैं.

Tags: vijay malya
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