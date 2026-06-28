Home > विदेश > Pakistan: चेहरे और बदन पर खरोचें, बुरी तरह पीटता था शोहर; पाकिस्तानी मर्द ने फ्रांसीसी बीवी पर 12 साल किया जुल्म

Pakistan: चेहरे और बदन पर खरोचें, बुरी तरह पीटता था शोहर; पाकिस्तानी मर्द ने फ्रांसीसी बीवी पर 12 साल किया जुल्म

French woman rescued in Pakistan: उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान से एक 54 वर्षीय फ्रांसीसी महिला और उसके पांच बच्चों को बचाया गया है. आरोप है कि महिला का पति उन्हें एक दशक से ज़्यादा समय से बंधक बनाकर प्रताड़ित कर रहा था.

By: Heena Khan | Published: June 28, 2026 12:58:10 PM IST

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French woman rescued in Pakistan: उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान से एक 54 वर्षीय फ्रांसीसी महिला और उसके पांच बच्चों को बचाया गया है. आरोप है कि महिला का पति उन्हें एक दशक से ज़्यादा समय से बंधक बनाकर प्रताड़ित कर रहा था. ‘द इंडिपेंडेंट’ ने पुलिस के हवाले से बताया कि 18 जून को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बारा शहर में उनके घर पर छापेमारी के बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया (जिसकी पहचान उजागर नहीं की गई है). यह कार्रवाई तब हुई जब जोड़े के बेटों में से एक घर से भागने और अधिकारियों को सूचित करने में कामयाब रहा. उन्होंने आगे बताया कि सिल्विया यास्मीना और उनके बच्चे एक छोटे, “जर्जर कमरे” में रह रहे थे. पुलिस ने बताया कि परिवार के कई सदस्यों के शरीर पर चोट के निशान थे. यास्मीना ने पुलिस को बार-बार बताया कि परिवार 2014 से अपने पाकिस्तानी पति के सख्त नियंत्रण में रह रहा था, जब वे ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान चले गए थे.

बीवी के चेहरे और शरीर पर चोट के निशान

 उनकी शादी 2003 में ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, जहाँ आरोपी कथित तौर पर “अवैध रूप से रह रहा था”. पाकिस्तान के जियो टीवी ने शिकायत में उनके हवाले से कहा कि प्रताड़ना के कारण उनके चेहरे और शरीर पर निशान थे. उन्होंने अधिकारियों से उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया और उसे एक हिंसक व्यक्ति बताया जो परिवार के साथ रोज़ाना बुरा बर्ताव करता था. उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें दूसरों से बातचीत करने से रोका जाता था.

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अब फ्रांस लौटेगी महिला 

उन्होंने कहा, “हमसे हमारी आज़ादी छीन ली गई थी; मेरे पति ने हमारी देखभाल वैसे नहीं की जैसी एक पति और मेरे बच्चों के पिता के तौर पर उन्हें करनी चाहिए थी. वो हमें मारते-पीटते थे और रोज़ाना हमारी ज़िंदगी पर दबाव डालते थे.” “मुझे लगा कि मेरा भविष्य तो बर्बाद हो ही चुका है, बच्चों का भविष्य भी बर्बाद हो जाएगा.” बचाए जाने के बाद, पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने फ्रांसीसी दूतावास को महिला और उसके बच्चों के फ्रांस लौटने के इरादे के बारे में सूचित किया.

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Tags: crime newsDomestic AbusePakistan News
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