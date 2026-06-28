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वह ‘दरिंदा’ जिसने 2 साल तक की बच्चियों को भी नहीं छोड़ा, दहशत में शहर के लोग

England child murder case: सुरक्षा को लेकर चिंता की सूचना पर अधिकारियों के पहुंचने के बाद चेर्टसी के पाइरक्रॉफ्ट रोड स्थित एक घर में बच्ची का शव मिला.

By: JP Yadav | Published: June 28, 2026 9:15:37 PM IST

वह 'दरिंदा' जिसने 2 साल तक बच्चियों को भी नहीं छोड़ा, दहशत में शहर के लोग
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इंग्लैंड के सरे शहर के एक घर में दो साल की बच्ची के मृत पाए जाने के बाद एक फ्रांसीसी व्यक्ति पर दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगाया गया है. आरोपी का नाम केविन केर्जियन (31) है. उस पर 13 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म और उत्पीड़न का आरोप भी लगाया गया है. सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बाद गुरुवार (25 जून, 2026) की शाम को करीब 5:40 बजे पुलिस को चेर्टसी के पाइरक्रॉफ्ट रोड स्थित एक घर में बुलाया गया, जहां बच्ची मृत पाई गई. सरे पुलिस ने शुरुआती जांच में कहा था कि बच्ची की उम्र 3 साल थी, लेकिन शनिवार (27 जून, 2026) को पुष्टि की कि वह दो साल की थी.

सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में जन्मे फ्रांसीसी नागरिक केर्जियन शनिवार (27 जून, 2026) को गिल्डफोर्ड मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हुए और  गिल्डफोर्ड क्राउन कोर्ट में अगली पेशी तक उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया. डिटेक्टिव चीफ सुपरिटेंडेंट जॉन ग्रोएनन का इस बारे में कहना है कि यह एक दुखद घटना है और हमारी संवेदनाएं बच्ची के परिवार और उसे जानने वाले सभी लोगों के साथ हैं.

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बच्ची का शव मिलने से मचा हड़कंप

हमारी टीमें यह पता लगाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं कि क्या हुआ था और आने वाले दिनों में पाइरक्रॉफ्ट रोड पर भारी पुलिस बल तैनात रहेगा. उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि यह घटना और भारी पुलिस तैनाती निवासियों के लिए चिंता का विषय हो सकती है. हम जांच के दौरान उनके सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं.  

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लोगों ने इस कृत्य पर जताई हैरानी

उधर, पुलिस बल ने यह भी कहा कि इस समय हम इस घटना के सिलसिले में किसी और की तलाश नहीं कर रहे हैं. शुक्रवार को पाइक्रॉफ्ट रोड और बेल ब्रिज रोड के कोने पर बने फ्लैट कॉम्प्लेक्स, ‘साइवर्ड प्लेस’ के एंट्रेंस पर फूलों के गुलदस्ते रखे गए. एक व्यक्ति ने इस घटना और कृत्य पर कहा कि वह हैरान हैं. चेर्टसी में ऐसा होना बहुत अजीब बात है. वहीं, दूसरे ने कहा कि यह दुखद है. यहां ऐसी घटनाएं नहीं होतीं है. 

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Tags: UK news
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