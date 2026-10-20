Student Protest: रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लग गया कर्फ्यू, बाहर निकले तो होंगे गिरफ्तार-मार दी जाएगी गोली

Franc Student Protest: फ्रांस में सप्ताहांत (Weekend) पर हुई हिंसक घटनाओं और लूटपाट के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. इसमें कुछ खास इलाकों में रात का कर्फ्यू लगाना और लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाना शामिल है. इन घटनाओं के सिलसिले में देश भर में 2,400 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इन दंगों की वजह से हजारों कारोबार प्रभावित हुए हैं, और सिटी हॉल जैसी सार्वजनिक इमारतों को निशाना बनाया गया.

‘चुनिंदा कर्फ्यू’ (targeted curfew) का मतलब है कि पूरे शहर के बजाय किसी खास इलाके या मोहल्ले में पाबंदियां लगाई जाएं. पेरिस में दो खास जगहों – ‘प्लेस डे ला रिपब्लिक’ (Place de la République) और ‘लेस हालेस’ (Les Halles) पर कर्फ्यू लगाया गया है. इससे पहले शनिवार (17 अक्टूबर) को हुए दंगों से हजारों कारोबार प्रभावित हुए और सिटी हॉल समेत कई सार्वजनिक इमारतों को निशाना बनाया गया. जीवन-यापन की बढ़ती लागत और सार्वजनिक सेवाओं में गिरावट को लेकर शुरू हुए प्रदर्शन कई शहरों में हिंसक हो गए. इस अशांति के दौरान लिमोज (Limoges) का ऐतिहासिक टाउन हॉल भी आग लगने से काफी हद तक नष्ट हो गया.

कट्टरपंथी वामपंथी समूहों लगे आरोप

एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कट्टरपंथी वामपंथी समूहों के उपद्रवियों और उनके साथ शामिल हुए कई अपराधियों द्वारा की गई बेहिसाब हिंसा की कड़ी निंदा की है. पेरिस पुलिस ने सोमवार को राजधानी के दो इलाकों में रात का कर्फ्यू लगा दिया. इसके तहत ‘प्लेस डे ला रिपब्लिक’ (Place de la République) में किसी के भी आने या रुकने पर रोक लगा दी गई है। शनिवार (17 अक्टूबर) को हुई हिंसा और दंगों के दौरान यह भी एक ऐसी जगह थी, जहां उपद्रव हुआ था.

कई शहरों में लगाया गया कर्फ्यू

‘लेस हालेस’ (Les Halles) के शॉपिंग इलाके में भी कर्फ्यू लगाया गया है. सप्ताहांत (weekend) के दौरान यहां भी लूटपाट की घटनाएं हुई थीं. पेरिस पुलिस ने बताया कि यह कर्फ्यू रात 11 बजे से मंगलवार सुबह 6 बजे तक लागू रहा. साथ ही रात 8 बजे से प्रदर्शन करने और लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक लगा दी गई है. सोमवार से उत्तरी फ्रांस के कई शहरों में 18 साल से कम उम्र के बच्चों और किशोरों के लिए स्थानीय कर्फ्यू लागू कर दिया गया है. लिले (Lille) शहर समेत कई जगहों पर यह कर्फ्यू अगले दो दिनों तक रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा. रिपोर्ट के मुताबिक, फ्रेंच रिविएरा के नीस (Nice) शहर में भी नाबालिगों के लिए रात 9 बजे से कर्फ्यू लगा दिया गया है.

जहां जरूरत वहां लग रहा कर्फ्यू

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने कहा कि मेयरों के साथ बातचीत के बाद इन बहुत सीमित और स्थानीय कर्फ्यू के बारे में और जानकारी सोमवार को बाद में दी जाएगी. इससे पहले लेकोर्नू ने क्षेत्रीय अधिकारियों से कहा था कि जहां भी जरूरत हो, वहां कर्फ्यू लगा दें. फ्रांस के गृह मंत्री के यह कहने के बाद कि पुलिस का नियंत्रण खत्म हो गया है, प्रधानमंत्री ने आपातकाल (state of emergency) लगाने की संभावना से भी इन्कार नहीं किया.

पुलिस पर भी किया गया हमला

कई शहरों में हिंसा भड़क गई. नकाबपोश समूहों ने पुलिस पर हमला किया, सरकारी इमारतों में तोड़फोड़ की और कुछ जगहों पर आग लगा दी। इस हंगामे के दौरान दुकानों में लूटपाट की गई और कारों, साइकिलों व स्कूटरों को आग के हवाले कर दिया गया. फ्रांसीसी गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, शनिवार को लगभग 2,400 लोगों को गिरफ्तार किया गया. रविवार रात भी हिंसा और लूटपाट जारी रही, जिसमें पेरिस में 108 और लोगों को गिरफ्तार किया गया. न्याय मंत्री गेराल्ड डारमानिन ने बताया कि सप्ताहांत से लेकर अब तक पूरे देश में 2,513 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि 67 लोगों को जेल भेज दिया गया है और कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं.