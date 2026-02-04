Libyan Leader: तानाशाह के वारिस का खात्मा! सरेआम गोलियों से भून डाला गया, साजिश या बदला?

Saif al-Islam Gaddafi: लीबिया से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है जिसने वहां की राजनीति में उथल-पुथल मचा दी है. दरअसल, लीबिया के पूर्व तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी के सबसे प्रमुख बेटे सैफ अल-इस्लाम गद्दाफी को गोली मार दी गई है और उनकी मौत हो गई है. जानकारी के मुताबिक मंगलवार को उनके वकील खालिद अल-जैदी, परिवार के करीबी सूत्रों और लीबियाई मीडिया ने इस बात की पुष्टि की. लेकिन, उनकी मौत के हालात या कारणों के बारे में अभी तक कोई वजह सामने नहीं आ सकी है.

कौन है लीबिया का तानाशाह

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सैफ अल-इस्लाम का लीबिया के इतिहास और राजनीति पर अच्छा-खासा दबदबा है. दरअसल, 2011 की क्रांति से पहले, देश की नीतियों को बनाने में उनकी भूमिका को बहुत अहम माना जाता था. लेकिन, हाल के सालों में उनकी राजनीतिक हैसियत और छवि काफी खराब हो गई थी. बताया जा रहा है कि उन पर कई तरह के गंभीर कानूनी आरोप भी थे. वहीं 2015 में, एक लीबियाई अदालत ने 2011 के विद्रोह के दौरान प्रदर्शनकारियों को दबाने के आरोप में उन्हें गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई थी. वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में “मानवता के खिलाफ अपराधों” के लिए भी मुकदमों का सामना कर रहे थे.

सैफ अल-इस्लाम ने राजनीति में कदम बढ़ाया

जानकारी के मुताबिक, 2021 में, सैफ अल-इस्लाम ने सक्रिय राजनीति में कदम बढ़ाया. इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना नॉमिनेशन भी दाखिल किया था, लेकिन लीबिया में जारी राजनीतिक अस्थिरता और गतिरोध के कारण आखिरकार चुनाव रद्द कर दिए गए. अब, उनकी मौत के साथ, गद्दाफी वंश के इस सबसे प्रभावशाली वारिस का सफर खत्म हो गया है.

