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DY Chandrachud Russia Arbitrator: रूस-यूक्रेन की अरबों डॉलर की जंग, पुतिन के भरोसेमंद बने पूर्व CJI चंद्रचूड़ निभांएगे अहम भूमिका

Russia Ukraine Conflict: रूस ने यूक्रेन के सरकारी बैंक, ओस्चैडबैंक के साथ एक इन्वेस्टमेंट ट्रीटी विवाद में भारत के पूर्व चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ को अपना आर्बिट्रेटर नियुक्त किया है.

By: Shristi S | Published: August 12, 2026 3:43:12 PM IST

रूस ने पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ को बनाया आर्बिट्रेटर
रूस ने पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ को बनाया आर्बिट्रेटर


Russia Arbitrator DY Chandrachud: रूस ने यूक्रेन के सरकारी बैंक, ओस्चैडबैंक के साथ एक इन्वेस्टमेंट ट्रीटी विवाद में भारत के पूर्व चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ को अपना आर्बिट्रेटर नियुक्त किया है. ग्लोबल आर्बिट्रेशन रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार, कॉस्ट रिकन आर्बिट्रेटर और पूर्व ट्रेड मिनिस्टर दियाला जिमेनेज़ को तीन सदस्यों वाले ट्रिब्यूनल की अध्यक्षता के लिए चुना गया है.

जिमेनेज़ को रूस और यूक्रेन दोनों ने मिलकर प्रेसिडेंट चुना था. यूक्रेन के ओस्चैडबैंक ने तीसरे आर्बिट्रेटर के रूप में ग्रीक आर्बिट्रेटर और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ सिंगापुर में प्रोफेसर स्टावरोस ब्रेकोउलाकी को नियुक्त किया है.

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यूक्रेन बैंक का क्या दावा है?

ओश्चैडबैंक का दावा है कि यूक्रेन में रूसी मिलिट्री एक्शन के बाद, खासकर फरवरी 2022 में मॉस्को के कीव पर बड़े पैमाने पर हमले के बाद, डोनेट्स्क, लुहान्स्क, खेरसॉन और ज़ापोरिज्जिया के इलाकों में उसके एसेट्स और ऑपरेशन्स खत्म हो गए. कहा जा रहा है कि ओस्चैडबैंक का दावा करोड़ों डॉलर का है. यूक्रेनी बैंक ने आर्बिट्रेशन की कार्रवाई तब शुरू की जब जुलाई 2025 में रूस को दिए गए विवाद के नोटिस का कथित तौर पर कोई जवाब नहीं मिला. 

रिपोर्ट में कहा गया है कि आर्बिट्रेशन यूक्रेन और रूस के बीच 1998 की बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के अनुसार शुरू किया गया है. रूस को पिन्ना गोल्डबर्ग पार्टनर एंड्रिया पिन्ना, वकील प्रत्यूष पंजवानी और सीनियर एसोसिएट दिमित्रियोस पापाजॉर्जियो रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दूसरी ओर, यूक्रेन के ओस्चैडबैंक को क्विन इमानुएल उर्कहार्ट एंड सुलिवन पार्टनर्स, एपमिनोंटस ट्रायंटाफिलौ और एलेक्स गेरबी, साथ ही एस्टर्स पार्टनर्स ओलेक्सी डिडकोव्स्की, एंड्री पॉझिदायेव और ओक्साना लेग्का रिप्रेजेंट कर रहे हैं.

रूस-यूक्रेन इन्वेस्टमेंट ट्रीटी विवाद

ओशैडबैंक ने पहले भी 2014 में मॉस्को के क्रीमिया इलाके पर कब्ज़ा करने के बाद हुए नुकसान के लिए रूस पर केस किया था. यूक्रेनी बैंक को 2018 में UNCITRAL आर्बिट्रेशन रूल्स के तहत बने पेरिस में बैठे एक ट्रिब्यूनल ने लगभग US$1.1 बिलियन का अवार्ड दिया था. हालांकि, यह अवार्ड फ्रांस की अदालतों में लंबे समय तक चला.

लाइवलॉ बिज़नेस की रिपोर्ट के मुताबिक, 2021 में, एक फ्रांसीसी अदालत ने रूस की इस दलील को मान लिया कि ट्रीटी का आर्बिट्रेशन का ऑफर सिर्फ ओस्चैडबैंक की क्रीमिया ब्रांच खुलने के बाद किए गए इन्वेस्टमेंट पर लागू होता है, जिसके बाद अवार्ड को रद्द कर दिया गया.

2023 और 2024 में, पेरिस में बैठे ट्रिब्यूनल ने दो और फैसले जारी किए

अगले ही साल, यानी 2022 में फ्रांसीसी कोर्ट ऑफ़ कैसेशन ने अवार्ड को फिर से लागू कर दिया, यह कहते हुए कि फ्रांसीसी अदालतें संबंधित प्रोविज़न का रिव्यू नहीं कर सकतीं. 2023 और 2024 में, पेरिस में बैठे ट्रिब्यूनल ने दो और फैसले जारी किए, जिसमें नए सबूतों के आधार पर अवार्ड को बदलने की रूस की रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया गया. खबर है कि ट्रिब्यूनल ने मॉस्को को रिवीजन प्रोसीडिंग्स का खर्च उठाने का निर्देश दिया है.

हाल ही में, पेरिस कोर्ट ऑफ़ अपील ने अवार्ड को रिवाइज करने की रूस की रिक्वेस्ट और कॉस्ट ऑर्डर पर ट्रिब्यूनल के फैसले को रद्द कर दिया. ऐसा इसलिए है क्योंकि कोर्ट ने पाया कि आर्बिट्रेटर चार्ल्स ब्राउनर द्वारा को-साइन किए गए एक एमिकस क्यूरी ब्रीफ ने उनकी फेयरनेस पर सही शक पैदा किया. इसलिए, रूस की रिवीजन रिक्वेस्ट पर अभी भी फैसला नहीं हुआ है, और एक नए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के फैसले की जरूरत है.

रूस ने पहले भी चंद्रचूड़ से संपर्क किया था

खास बात यह है कि जस्टिस चंद्रचूड़ से पहले भी रूस ने जर्मन एनर्जी कंपनी, विंटरशॉल डीईए द्वारा लाए गए ट्रीटी क्लेम्स में आर्बिट्रेटर के तौर पर काम करने के लिए संपर्क किया था. बार एंड बेंच ने पहले बताया था कि जर्मन कंपनी ने एनर्जी चार्टर ट्रीटी के तहत रूस के खिलाफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स शुरू की थी. लेकिन, चंद्रचूड़ ने इन अप्रोच को मना कर दिया था, क्योंकि ये उसी दिन किए गए थे जिस दिन परमानेंट कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन ने उन्हें विंटरशॉल प्रोसिडिंग्स में अपॉइंटिंग अथॉरिटी बनाया था. बाद में रूस के साथ हुई बातचीत का खुलासा करने के बाद चंद्रचूड़ ने अपॉइंटिंग अथॉरिटी के रोल से इस्तीफा दे दिया.

Tags: Former CJI Dy Chandrachudrussiaukraine
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