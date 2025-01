नई दिल्ली। कनाडा इस समय सियासी हलचल के दौड़ से गुजर रहा है। साल 2015 में पीएम बने जस्टिन ट्रूडो ने विरोध झेलने के बाद अपने पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। इसके बाद कई लोग पीएम पद की रेस में हैं। इसमें अब भारतीय मूल के चंद्र आर्य ने भी मजबूती से अपनी दावेदारी ठोकी है। चंद्र आर्य से पहले भारतवंशी अनीता आनंद पहले से ही पीएम पद की दौड़ में शामिल हैं।

लिबरल पार्टी के नेता चंद्र आर्य ओटावा से सासंद हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके अपने पीएम बनने की दावेदारी का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मैं एक कुशल सरकार का नेतृत्व करने के लिए कनाडा का अगला पीएम बनने के लिए उपयुक्त हूं। अगर वो कनाडा के पीएम बनते हैं तो पहले ऐसे हिंदू होंगे जो देश का प्रधानमंत्री बना हो।

I am running to be the next Prime Minister of Canada to lead a small, more efficient government to rebuild our nation and secure prosperity for future generations.

We are facing significant structural problems that haven’t been seen for generations and solving them will require… pic.twitter.com/GJjJ1Y2oI5

— Chandra Arya (@AryaCanada) January 9, 2025