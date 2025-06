PM Modi को अमेरिका में बुलाने के लिए गिड़गिड़ाने लगे ट्रंप, विदेश सचिव ने किया बड़ा खुलासा, सुन पीएम शहबाज की फटी रह गईं आंखें

PM Modi Canada Visit:पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी और ट्रंप के बीच ये बातचीत हुई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस बातचीत की पुष्टि की है। मोदी और ट्रंप के बीच करीब 35 मिनट तक बातचीत हुई। इस बातचीत के दौरान ट्रंप पीएम मोदी को कनाडा से अमेरिका बुला रहे थे, लेकिन आगामी दौरे में व्यस्त होने के कारण पीएम ने अमेरिका आने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने पीएम से पूछा कि क्या वो अमेरिका आ सकते हैं। इस पर पीएम ने कनाडा से अमेरिका जाने में असमर्थता जताई। साथ ही पीएम मोदी ने ट्रंप से कहा, भारत को मध्यस्थता मंजूर नहीं है। पीएम ने ट्रंप से साफ कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान होनी थी। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके चलते पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की यह मुलाकात नहीं हो सकी। इसके बाद ट्रंप ने पहल करते हुए पीएम मोदी से फोन पर बात की। इस बातचीत के दौरान दोनों ने ऑपरेशन सिंदूर से लेकर ईरान-इजराइल युद्ध तक हर मुद्दे पर चर्चा की। साथ ही ट्रंप ने पीएम को कनाडा से मुलाकात के लिए अमेरिका बुलाया, लेकिन पीएम ने अमेरिका जाने में असमर्थता जताई। साथ ही पीएम ने ट्रंप से भारत आने को कहा। दोनों नेताओं ने तय किया कि वे भविष्य में मुलाकात करेंगे।

#WATCH | Foreign Secretary Vikram Misri says, “President Trump asked PM Modi if he would stop in the US while returning from Canada. Due to prior commitments, PM Modi expressed his inability to do so. Both leaders decided that they will try to meet in near future…”

(Video: DD… pic.twitter.com/xRtfrW9i6q

— ANI (@ANI) June 18, 2025