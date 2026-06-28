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Venezuela Earthquakes: वेनेजुएला भूकंप का कहर! फुटबॉलर के घर में छाया मातम, बेटी को बचाते हुए पत्नी की मौत

Venezuela Earthquakes: वेनेजुएला में एक के बाद एक आए भूकंपों ने कई लोगों को अपने प्रियजनों को खोने का दुख दिया है. दुखी परिवारों में फुटबॉलर हेक्टर बेलो और उनकी छोटी बेटी भी शामिल हैं.

By: Preeti Rajput | Published: June 28, 2026 10:49:58 AM IST

वेनेजुएला भूकंप का कहर!
वेनेजुएला भूकंप का कहर!


Venezuela Earthquakes: वेनेजुएला में आए भूकंपों ने देश को हिलाकर रख दिया है, जिससे कई घर तबाह हो गए हैं और कई लोग अपने प्रियजनों को खोने का दुख मना रहे हैं. दुखी परिवारों में फुटबॉलर हेक्टर बेलो और उनकी 1 साल की बेटी भी शामिल हैं. बेलो की बहादुर पत्नी एंड्रिया ने अपनी बिल्डिंग गिरने के बाद अपने बच्चे को बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी.

फुटबालर पर टूटा दुखों का पहाड़

मैरिटिमो डे ला गुएरा के सॉकर प्लेयर हेक्टर बेलो ने इंस्टाग्राम पर बताया कि बुधवार, 24 जून को आए भूकंप से अपनी 1 साल की बेटी अलाना को बचाते समय उनकी पत्नी एंड्रिया बेलो की मौत हो गई. 

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पत्नी ने बेटी को बचाते हुए दी कुर्बानी 

शुक्रवार, 26 जून को इंस्टाग्राम पर एंड्रिया की शेयर की गई एक फोटो के कैप्शन में हेक्टर ने लिखा, “आप हमेशा हमारी पसंदीदा हीरो रहेंगी, मम्मी. मैं यह पक्का करूंगा कि हमारी बच्ची को याद रहे कि आप कितनी अच्छी थीं, आप उससे कितना प्यार करती थीं.”

उन्होंने आगे कहा, “मैं उसे कहानी बताऊंगा कि आपने उसे कैसे बचाया, आपने हमारी बेटी के लिए अपनी जान कैसे दी, आप कितनी बहादुर महिला थीं, जिन्होंने अपनी आखिरी सांसों में भी उसे कभी नहीं छोड़ा.”

वेनेजुएला में 7.2 मैग्नीट्यूड का भूकंप

U.S. जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक, वेनेजुएला में 7.2 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, जिसके तुरंत बाद 7.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, जो एक “गंभीर सिस्मिक डबलट सीक्वेंस” था. माना जा रहा है कि यह घटना दक्षिण अमेरिकी देश में एक सदी से भी ज़्यादा समय में आया सबसे बड़ा भूकंप है.

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मरने वालों की संख्या बढ़ी

वेनेजुएला के टॉप सांसद ने शनिवार को एक अपडेट में कहा कि इस हफ़्ते आए दो भयानक भूकंपों में कम से कम 1,430 लोगों की मौत हो गई. बचाव दल ज़िंदा लोगों को ढूंढने के लिए तेज़ी से काम कर रहे हैं. भारी मशीनरी की कमी और लगातार आ रहे झटकों की वजह से कोशिशें मुश्किल हो रही हैं.

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