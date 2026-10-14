Flydubai Incident: कैप्टन स्मित मच्छार पर हमले में आखिर क्यों 2 मालदीव पायलट हुए गिरफ्तार, कौन था विमान में जो कर रहा था ‘अटैकर’ की मदद

Flydubai Incident : एक घटना के बारे में नए आरोप सामने आए हैं जिसमें ओमान के एक को-पायलट ने कथित तौर पर फ्लाईदुबई की दुबई-तेल अवीव उड़ान को हाईजैक करने और क्रैश करने की कोशिश की थी. उड़ान में सवार एक यात्री ने कथित तौर पर दावा किया कि उसे शक था कि फ्लाइट अटेंडेंट ने हमलावर की मदद की थी. कथित घटना के दौरान भारतीय कैप्टन स्मित मच्छार संदिग्ध साजिश को नाकाम करते हुए घायल हो गए थे. ‘द जेरूसलम पोस्ट’ के अनुसार, फ्लाईदुबई उड़ान के एक यात्री ने आरोप लगाया है कि एक फ्लाइट अटेंडेंट ने कैप्टन पर हमला करने के आरोपी को-पायलट की जकड़न (restraints) को ढीला करने की कोशिश की, जबकि यात्रियों ने उसे काबू कर लिया था. उसने यह भी दावा किया कि एक अन्य अटेंडेंट घायल पायलट को देने गोली देने के लिए पहुंचा था.

वहीं, खबरों के मुताबिक, UAE अधिकारियों ने ‘फ्लाईदुबई’ के दो मालदीवी पायलटों को गिरफ़्तार किया है। यह गिरफ़्तारी पिछले महीने दुबई से तेल अवीव जा रही FZ1073 फ़्लाइट को अगवा करके क्रैश करने की ओमानी को-पायलट की कथित कोशिश के सिलसिले में की गई है। हवा में कॉकपिट के अंदर हुई हाथापाई में फ़्लाइट के भारतीय कैप्टन स्मित मच्छार गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन उन्होंने इस संदिग्ध साज़िश को नाकाम कर दिया।

यात्री ने नए आरोप लगाए

रविवार को ‘द जेरूसलम पोस्ट’ से बात करते हुए यात्री असाफ राजुआन ने कहा कि उसे शक था कि अटेंडेंट ने ओमान के को-पायलट की मदद की थी. मीडिया आउटलेट से बातचीत में यात्री ने कथित तौर पर घटना के समय क्रू के व्यवहार के बारे में बात की. असाफ राजुआन ने कहा कि कैप्टन की कार्रवाई ने हमलावर को पहले ही कमजोर कर दिया था, जिससे यात्रियों के लिए उसे काबू करना आसान हो गया.

‘जेरूसलम पोस्ट’ ने आगे बताया कि यात्री ने N12 के ‘उल्पान शिशी’ के साथ एक इंटरव्यू में अपना सबसे खास आरोप लगाया. खबरों के मुताबिक, उन्होंने आरोप लगाया कि जब यात्रियों ने हमलावर को काबू कर लिया था तो एक फ़्लाइट अटेंडेंट ने उसके बंधन ढीले करने शुरू कर दिए, जिससे यात्रियों को दखल देना पड़ा और इस हरकत का विरोध करना पड़ा.

लोगों को नहीं समझ आया घायल हमलावर को गोली देने का मकद

उन्होंने आगे दावा किया कि जब कैप्टन का इलाज चल रहा था, तो एक अटेंडेंट उनके पास एक टैबलेट लेकर आया. उनके अनुसार, यात्रियों ने दखल दिया क्योंकि उन्हें उस हालत में गोली (पिल) देने का मकसद समझ नहीं आ रहा था. रिपोर्ट में कहा गया है कि उनके आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है. जब उनसे पूछा गया कि क्या अटेंडेंट ने कथित हमलावर का साथ दिया था तो उन्होंने कहा कि उनके पास कोई सबूत नहीं है. यात्री ने माना कि उन्हें हर किसी पर शक होने लगा था.

फ़्लाईदुबई की फ़्लाइट में क्या हुआ था?

फ़्लाईदुबई की फ़्लाइट FZ1073 दुबई से तेल अवीव जा रही थी, तभी यह कथित हमला हुआ. फ़्लाइट के दौरान, को-पायलट ने कथित तौर पर प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश में कैप्टन मच्छर पर चाकू से हमला किया. हालांकि कैप्टन हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने हमलावर का मुकाबला किया और कॉकपिट का दरवाज़ा खोल दिया। इससे क्रू मेंबर और यात्री अंदर आ सके और हमलावर को काबू कर सके. न्यूज़ एजेंसी PTI के अनुसार, UAE ने इस घटना को आतंकवादी हमले की कोशिश बताया है और आरोपी को-पायलट की पहचान 29 साल के हम्माम अल-हम्मामी के तौर पर की है. फ़्लाइट की सऊदी अरब के तबुक एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इसमें 174 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे.