Home > विदेश > हजारों फीट ऊपर कॉकपिट में खूनी खेल! दो पायलटों में हुई चाकूबाजी, यात्रियों की अटका दी सांसें; हर मिनट 8000 फीट नीचे गिरता रहा विमान

हजारों फीट ऊपर कॉकपिट में खूनी खेल! दो पायलटों में हुई चाकूबाजी, यात्रियों की अटका दी सांसें; हर मिनट 8000 फीट नीचे गिरता रहा विमान

Flydubai Pilot Attack: दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट में हवा में पायलटों के बीच कथित झड़प के बाद हड़कंप मच गया. एक पायलट ने दूसरे को मारा चाकू. इसके बाद हर मिनट 8000 फीट नीचे गिरता रहा विमान. हालांकि, तबूक एयरपोर्ट पर फ्लाइट सुरक्षित उतर गई.

By: Kamesh Dwivedi | Last Updated: September 30, 2026 4:20:49 PM IST

दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट में हवा में पायलटों के बीच कथित झड़प के बाद हड़कंप मच गया
दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट में हवा में पायलटों के बीच कथित झड़प के बाद हड़कंप मच गया


दुबई से इजरायल जा रही FlyDubai की फ्लाइट में एक पायलट ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया. इस घटना से विमान के अंदर हंगामा मच गया. इसके बाद आनन फानन में सऊदी अरब में इमरजेंसी लैंडिंग की. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फ्लाइट से हाईजैकिंग से जुड़ा इमरजेंसी सिग्नल भी भेजा गया था, जिसके बाद इजरायल ने लड़ाकू विमान भेजे। विमान में करीब 150 इजरायली यात्री सवार थे.

क्या है पूरी घटना?

जानकारी के मुताबिक, दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट एफजेड 1073 के दोनों पायलटों के बीच झड़प हो गई. इस दौरान एक पायलट ने कथित तौर पर दूसरे पर चाकू से हमला किया, जिससे वह बेहोश हो गया. शुरुआत में आशंका जताई गई कि हमलावर पायलट विमान पर नियंत्रण कर उसे जानबूझकर क्रैश करने की कोशिश कर रहा था. हालांकि, घटना की जांच अभी जारी है और इसके पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हुई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, फ्लाइट क्रू के कुछ सदस्यों और यात्रियों ने मिलकर स्थिति को संभालने में मदद की. कुछ इजरायली यात्री कॉकपिट तक पहुंचे और पायलट को काबू करने में सहयोग किया. विमान में करीब 180 यात्री सवार थे, जिनमें 100 से ज्यादा इस्राइली यात्री बताए गए हैं.

You Might Be Interested In

विमान को सुरक्षित उतारा गया

घटना के बीच विमान से पहले 7700 इमरजेंसी कोड और बाद में 7500 कोड भेजा गया, जो संभावित गैरकानूनी हस्तक्षेप का संकेत माना जाता है. स्थिति को देखते हुए इजरायली वायुसेना ने लड़ाकू विमान भी भेजे. हालांकि, बाद में फ्लाइट सऊदी अरब के तबूक एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड कर गई.

14000 फिट अचानक नीचे आया

Flightradar24 के मुताबिक, फ्लाइट डेटा में पहले इमरजेंसी सिग्नल के करीब 30 सेकंड के भीतर विमान के तेजी से करीब 14,000 फीट नीचे आने की जानकारी सामने आई. शुरुआती रिपोर्टों में विमान के हाईजैक होने की आशंका जताई गई थी, लेकिन बाद में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय के प्रवक्ता ने इस दावे को खारिज कर दिया. इमरजेंसी लैंडिंग के बाद, हिब्रू मीडिया आउटलेट Ynet ने एयरलाइन के हवाले से बताया कि दो पायलटों के बीच हुए विवाद के दौरान 7500 हाईजैकिंग कोड सक्रिय हुआ था. हालांकि, विमान कुछ समय बाद सऊदी अरब के तबूक एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतर गया.

यात्रियों ने क्या बताया?

यात्री मिरियम ने बताया कि घटना के दौरान करीब 10 से 15 मिनट तक यात्रियों में डर का माहौल रहा और उन्हें लगा कि वे शायद विमान से सुरक्षित बाहर नहीं निकल पाएंगे.एक अन्य यात्री के मुताबिक, विमान अचानक नीचे आने लगा और बिजली व्यवस्था में भी रुकावट हुई. उसने कॉकपिट में दोनों पायलटों के बीच झड़प और चाकू से हमले की घटना देखी. बाद में यात्रियों से पायलट को काबू करने में मदद मांगी गई.

यह खबर भी पढ़ें: कौन है अभिनव अरोड़ा? जो 3 साल की उम्र से ही कृष्ण भक्ति में हो गया था लीन, अब 12 वर्ष में बन गया कथावाचक

Tags: Flydubai Emergency LandingFlydubai FlightPilot Stabbed on Flight
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कास्टिंग काउच को लेकर एक्ट्रेस सुहाना खान ने क्या किया...

September 30, 2026

बड़े सितारे, जिन्होंने संभाली टीवी होस्ट की जिम्मेदारी

September 30, 2026

ईशा रिखी ने फैन्स से क्यों मांगी माफी?

September 30, 2026

कौन हैं अंजलि आनंद? जिन्हें करण जौहर ने दिया था...

September 29, 2026

Rise and Fall 2 में कितनी है शहजाद पूनावाला की...

September 29, 2026

Aishwarya Rai का पेरिस में ‘मलेफिसेंट’ अवतार!

September 29, 2026
हजारों फीट ऊपर कॉकपिट में खूनी खेल! दो पायलटों में हुई चाकूबाजी, यात्रियों की अटका दी सांसें; हर मिनट 8000 फीट नीचे गिरता रहा विमान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

हजारों फीट ऊपर कॉकपिट में खूनी खेल! दो पायलटों में हुई चाकूबाजी, यात्रियों की अटका दी सांसें; हर मिनट 8000 फीट नीचे गिरता रहा विमान
हजारों फीट ऊपर कॉकपिट में खूनी खेल! दो पायलटों में हुई चाकूबाजी, यात्रियों की अटका दी सांसें; हर मिनट 8000 फीट नीचे गिरता रहा विमान
हजारों फीट ऊपर कॉकपिट में खूनी खेल! दो पायलटों में हुई चाकूबाजी, यात्रियों की अटका दी सांसें; हर मिनट 8000 फीट नीचे गिरता रहा विमान
हजारों फीट ऊपर कॉकपिट में खूनी खेल! दो पायलटों में हुई चाकूबाजी, यात्रियों की अटका दी सांसें; हर मिनट 8000 फीट नीचे गिरता रहा विमान
हजारों फीट ऊपर कॉकपिट में खूनी खेल! दो पायलटों में हुई चाकूबाजी, यात्रियों की अटका दी सांसें; हर मिनट 8000 फीट नीचे गिरता रहा विमान