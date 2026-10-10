9/11 जैसा हमला करने के लिए बना पायलट, संदिग्ध गतिविधि के कारण ट्रेनिंग से रोका गया, UAE की जांच में अल-हम्मामी का खुला राज़

Flydubai Co-Pilot: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की शुरुआती जांच के मुताबिक, फ्लाईदुबई की एक फ्लाइट को हाईजैक करके इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर क्रैश करने की साजिश रचने वाला को-पायलट अमेरिका में 11 सितंबर, 2001 को हुए आतंकी हमलों से प्रेरित था. 29 साल के हमाम अल हम्मामी 30 सितंबर को दुबई से तेल अवीव जाने वाली फ्लाइट में को-पायलट के तौर पर काम कर रहे थे. उन्होंने कथित तौर पर प्लेन पर कब्जा करने और उसे इजराइल के मुख्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेन गुरियन एयरपोर्ट के पैसेंजर टर्मिनल से टकराने की योजना बनाई थी.

UAE के अटॉर्नी जनरल हमद सैफ अल शम्सी के बयान के मुताबिक, जिसे अमीराती सरकारी मीडिया ने शेयर किया है, अल-हम्मामी 9/11 जैसे हमले को अंजाम देना चाहते थे, जिसमें 25 साल पहले अमेरिका में लगभग 3,000 लोग मारे गए थे. उन हमलों के दौरान चार कमर्शियल प्लेन हाईजैक किए गए थे और उन्हें तीन जगहों पर क्रैश किया गया था.

क्या था को-पाइलट का मकसद?

शुक्रवार के बयान में कहा गया कि प्लेन का इस्तेमाल करके ऐसा ही ऑपरेशन करने का विचार उनके मन में पक्का हो गया था, जो उनके कबूलनामे के मुताबिक, एविएशन में करियर बनाने के उनके फैसले से जुड़ा था. इसके अलावा, बयान में आगे कहा गया कि को-पायलट ने कथित तौर पर ‘आतंकी मकसद के साथ एक सोची-समझी साजिश रची थी, जिसका मकसद प्लेन पर कब्जा करना और उसका इस्तेमाल करके बेन गुरियन एयरपोर्ट के पैसेंजर टर्मिनल को निशाना बनाते हुए सुसाइड अटैक करना था’, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान ली जा सके.

शुरुआती जांच में हुआ खुलासा

शुरुआती जांच में पता चला कि 30 सितंबर की फ्लाइट अल-हम्मामी की बेन गुरियन एयरपोर्ट की पहली यात्रा नहीं थी. कथित हमले को अंजाम देने से पहले, रास्ते और एयरपोर्ट की जानकारी हासिल करने के लिए उन्होंने कथित तौर पर एयरपोर्ट के लिए दो पिछली फ्लाइट्स में हिस्सा लिया था. एक इजराइली अधिकारी और मामले की जानकारी रखने वाले एक अन्य सूत्र ने पहले CNN को बताया था कि संदिग्ध हाईजैकर का मकसद शायद एयरपोर्ट को निशाना बनाना था, जो इजराइल का मुख्य इंटरनेशनल गेटवे है.कथित हाईजैकिंग की कोशिश को तब रोका गया जब कैप्टन और कई यात्रियों ने अल-हम्मामी को काबू में किया और प्लेन पर दोबारा कब्जा कर लिया.

को-पायलट कैसे बना कट्टरपंथी?

UAE की जांच में पता चला कि अल-हम्मामी 2017 में ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के दौरान चरमपंथ और आतंकवाद की ओर बढ़ने लगा था. बताया जाता है कि वह चरमपंथी प्रकाशनों और ऑनलाइन कंटेंट से प्रभावित था, जो आतंकवादी समूहों और आत्मघाती हमलों की तारीफ करते थे. बयान के अनुसार, उसने आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली सामग्री को ज्यादा देखने और एक प्राइवेट कोच से बॉक्सिंग की ट्रेनिंग लेकर अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार किया.

जांचकर्ताओं ने अलग-अलग एयरलाइंस के साथ उसके काम के इतिहास की भी जांच की. अल-हम्ममी ने 2020 से 2024 तक ओमान एयर के लिए काम किया. UAE के बयान के अनुसार, वह 2025 में रॉयल एयर मारोक में शामिल हुआ, लेकिन जनवरी 2026 में फ्लाईदुबई जाने से पहले वहां कुछ ही महीने काम किया.एक सूत्र ने पहले CNN को बताया था कि ओमान एयर ने अल-हम्मामी के कट्टरपंथी विचारों को लेकर चिंता के कारण उसे फ्लाइट ट्रेनिंग से हटा दिया था और एयरलाइन में उसे कोई और भूमिका दी थी. पिछले हफ्ते एसोसिएटेड प्रेस को दिए एक बयान में रॉयल एयर मारोक ने कहा कि अल-हम्ममी ने 2025 में नौकरी से पहले की प्रक्रिया के हिस्से के तौर पर एयरलाइन के साथ तीन महीने की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन नौकरी के लिए उसका चयन नहीं हुआ था.

फ्लाईदुबई की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच

UAE की जांच में यह भी देखा गया कि फ्लाईदुबई ने अल-हम्मामी को कैसे काम पर रखा. जांचकर्ताओं ने पाया कि उसने नौकरी के लिए पेशेवर और सुरक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा किया था, जिसमें पायलट का लाइसेंस होना, अच्छे आचरण का प्रमाण पत्र होना और जरूरी परीक्षाएं पास करना शामिल था. अमीराती सरकारी मीडिया के अनुसार, अटॉर्नी जनरल अल शम्सी ने कहा कि उन प्रक्रियाओं के दौरान ऐसे कोई संकेत नहीं मिले जिनसे उसके चरमपंथी झुकाव या आतंकवादी साजिश को अंजाम देने के उसके इरादे का पता चलता हो. अल-हम्मामी ने जांचकर्ताओं को बताया कि उसने अकेले ही यह सब किया था, लेकिन अधिकारी अभी भी उसके दावे की जांच कर रहे हैं.