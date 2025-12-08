रेपिस्ट बना AI! आखिर कैसे टेक्नोलॉजी ने महिला का कर दिया दुष्कर्म?

फ़्लोरिडा की एक महिला ने इस सप्ताह कानून प्रवर्तन को झूठी रिपोर्ट देने के आरोप में कोई विरोध नहीं किया. पुलिस के मुताबिक, महिला ने स्वीकार किया है कि उसने अक्टूबर में 911 पर की गई एक फ़र्ज़ी कॉल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल किया था. उसने दावा किया था कि एक व्यक्ति उसके घर में घुस आया और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। ये हरकतें एक परेशान करने वाले नए टिकटॉक ट्रेंड से मिलती-जुलती हैं.

32 वर्षीय ब्रुक टेलर शिनॉल्ट ने 7 अक्टूबर को सेंट पीटर्सबर्ग पुलिस को फ़ोन किया और दावा किया कि एक अनजान व्यक्ति उसके घर में घुस आया और उस पर हमला किया. जब अधिकारी मौके पर पहुँचे, तो उन्हें अपराध का कोई सबूत नहीं मिला. हालाँकि, शिनॉल्ट ने उन्हें एक व्यक्ति की तस्वीर दिखाई, जिसे उसने संदिग्ध बताया था. दूसरी कॉल पर, शिनॉल्ट ने पुलिस को बताया कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है.

विभाग में पब्लिक इन्फॉर्मेशन स्पेशलिस्ट एशले लिमार्दो ने उस समय फॉक्स 13 को बताया, “उस दूसरी कॉल के दौरान, हम ऊपर मौजूद अपने एक जासूस से संपर्क कर पाए ताकि वे हमारे पास मौजूद सबूतों को देख सकें और मौके पर मौजूद हमारे अधिकारियों को इस मामले में आगे कैसे बढ़ना है, इस बारे में कुछ सलाह दे सकें.” उन्होंने आगे कहा, “जैसे ही उस जासूस ने तस्वीरें देखीं, उसने तुरंत पहचान लिया कि यह एक ऐसा ट्रेंड है जिसे हम ऑनलाइन देख रहे थे.”

AI-जनरेटेड तस्वीर का इस्तेमाल

पुलिस ने बाद में चार्जिंग डॉक्यूमेंट्स में लिखा, “बाद में पता चला कि तस्वीर ChatGPT के ज़रिए AI से बनाई गई थी.” पुलिस को दी गई यह तस्वीर एक डिलीट किए गए फ़ोल्डर में मिली और ऐसा लगता है कि यह “उसके द्वारा चोरी और हमले का आरोप लगाने से कुछ दिन पहले बनाई गई थी.”

क्राइम न्यूज़ साइट द स्मोकिंग गन द्वारा प्राप्त एक पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, मामले पर काम कर रहे एक जासूस का मानना था कि शिनॉल्ट “AI बेघर आदमी” टिकटॉक प्रैंक में हिस्सा ले रही थी. हालाँकि, शिनॉल्ट ने कहा कि वह “किसी भी ट्रेंड को फॉलो नहीं करती है.”

डॉक्यूमेंट के अनुसार, उसने कबूल किया कि उसने घर में घुसने और रेप के बारे में झूठ बोला था, क्योंकि वह डिप्रेशन से जूझ रही थी और ध्यान आकर्षित करना चाहती थी.

ट्रेंड का ख़तरा

शिनॉल्ट को प्रोबेशन पर रखा गया है और जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है.

इस ट्रेंड के हिस्से के रूप में, जिसने टिकटॉक पर लाखों व्यूज़ हासिल किए हैं, सोशल मीडिया यूज़र्स AI का इस्तेमाल करके अपने घरों के अंदर बेघर लोगों की फ़ोटो-रियलिस्टिक तस्वीरें बनाते हैं ताकि परिवार के सदस्यों या दोस्तों को चौंका सकें।

इस प्रैंक की वजह से टेक्सास, वॉशिंगटन और इंग्लैंड में पुलिस को झूठी कॉलें आईं, और कानून लागू करने वाली एजेंसियों ने जनता को चेतावनी दी है कि इस ट्रेंड में शामिल होना बेघर लोगों के लिए अमानवीय है और इससे असली अपराधों पर कार्रवाई करने के लिए संसाधनों की कमी हो सकती है।