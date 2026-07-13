पति को छोड़ खूबसूरत टीचर ने 14 साल के छात्र संग 4 बार बनाए संबंध, सजा से पहले क्यों डरे जज साहब

14 साल के छात्र के साथ शोषण के मामले में जेल के लिए बहुत सुंदर कही जाने वाली फ्लोरिडा की टीचर की चौंकाने वाली नई पहचान ने देश के लोगों को हैरान कर दिया था. उन्हें जेल के लिए बहुत सुंदर कहा गया था और वह दुष्कर्म स्कैंडल में शामिल उन पहली टीचरों में से एक थीं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा था. फ्लोरिडा के मिडिल स्कूल की टीचर डेब्रा लाफेव को 2005 में उसी स्कूल में 14 साल के लड़के के साथ शोषण का दोषी पाया गया था जहां वह पढ़ाती थीं.

शरीर पर एक दर्जन से ज्यादा हैं टैटू

यह मामला तब और बड़ा स्कैंडल बन गया जब उनके वकील ने यह तर्क दिया कि उनकी सुंदरता उन्हें जेल के अंदर असुरक्षित बना देगी, जिससे जज ने उन्हें जेल भेजने से रोक दिया. हालांकि, 45 साल की उम्र में वह अब अपने अतीत को मिटाने के लिए दृढ़ संकल्पित दिखती हैं. यह अलग बात है कि पूर्व टीचर ने अपना नाम बदल लिया है और धर्म की ओर रुख किया है. इसके साथ ही उसने सोशल मीडिया भी छोड़ दिया है और इंटरव्यू देने से बचती हैं. यहां तक कि उनका रूप-रंग भी बदल गया है, उनके शरीर पर अब एक दर्जन से ज़्यादा टैटू हैं.

डेब्रा जीन विलियम्स के नाम से जानी जाती हैं

डेली मेल ने लाफेव का पता लगाया है, जो अब डेब्रा जीन विलियम्स के नाम से जानी जाती हैं. बताया जा रहा है कि उनकी नई पहचान काम कर रही है. कम से कम फ्लोरिडा के उन पड़ोसियों के बीच जो अब उन्हें जानते हैं.

कई निवासियों ने डेली मेल को बताया कि वह एक मिलनसार, शांत पड़ोसी हैं जो कोई समस्या पैदा नहीं करतीं. उनका कहना है कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि 20 साल से भी पहले क्या हुआ था. जब हम पिछले महीने डेब्रा से मिले, तो वह उस पिन-अप मॉडल से टीचर बनी महिला से काफी अलग दिख रही थीं, जिसे बहुत से लोग उनके ट्रायल के समय से याद करते हैं. छात्र के साथ शोषण के बावजूद जेल जाने से बचने के बाद डेब्रा लाफेव को ‘जेल के लिए बहुत सुंदर’ कहा गया था. 14 साल के लड़के के साथ संबंध बनाते समय उनकी नई-नई शादी हुई थी.

4 दिन में 3 बार बनाए संबंध

अपने पति ओवेन से नई-नई शादी करने वाली 24 वर्षीय डेब्रा का करियर बहुत अच्छा चल रहा था, तभी उन्होंने दूसरी क्लास के एक किशोर छात्र के साथ शारीरिक संबंध बना लिए. कोर्ट के दस्तावेज़ों में M.M. कहे गए लड़के ने पुलिस को बताया कि उसने चार दिनों में डेब्रा के साथ तीन बार संबंध बनाए. एक बार यह घटना तब हुई जब वे कार में थे और उसका 15 साल का चचेरा भाई कार चला रहा था. उसने जांचकर्ताओं को यह भी बताया कि डेब्रा ने कई बार उसके साथ सेक्स किया, जिसमें एक बार उनके घर पर उनके वैवाहिक बिस्तर पर भी ऐसा हुआ. लड़के के रिश्तेदार से सूचना मिलने के बाद, जांचकर्ताओं ने डेब्रा और पीड़ित के बीच बातचीत रिकॉर्ड की और जून 2004 में उसे गिरफ़्तार कर लिया।

अब 22 साल बाद, डेली मेल को पता चला है कि डेब्रा फ्लोरिडा के रस्किन में 400,000 डॉलर के घर में रह रही हैं। यह घर उनके माता-पिता का है और उस स्कूल से लगभग 20 मील दूर है जहां वह पढ़ाती थीं. पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उसने चार दिनों में डेबरा के साथ तीन बार संबंध बनाए, जिसमें उनके वैवाहिक बिस्तर पर किया गया संबंध भी शामिल था. ‘डेली मेल’ ने दो दिनों तक डेबरा से उनके घर पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनके पति वहां नहीं दिखे. डेबरा के जुड़वां बेटे, जिनका जन्म 2011 में हुआ था, उनके पिछले रिश्ते से हैं, जबकि उनकी सबसे छोटी बेटी का जन्म 2019 में हुआ था.

14 साल के लड़के को देखते ही हो जाती थी बेकाबू, युवती ने 3 दिन में 4 बार बनाए संबंध