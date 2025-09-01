Home > विदेश > कुदरत ने ले लिया पहलगाम शहीदों का बदला! पाकिस्तान में बाढ़ से मचा हाहाकार; जा चुकी 854 लोगों की जान

Published By: Heena Khan
Published: September 1, 2025 07:52:32 IST

Pakistan Flood: पाकिस्तान में मानसून ने ऐसी तबाही मचाई जिसके बाद कई लोगों ने अपनी जान गवा दी। दरअसल, पाकिस्तान के कई हिस्सों में लगातार मूसलाधार बारिश दर्ज की गई। जिसके बाद वहां बाढ़ ने भारी तबाही मची हुई है। जानकारी के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में कम से कम 15 लोगों की जान चली गई इतना ही नहीं उस बाढ़ की वजह से लाखों लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। वहीँ बताया जा रहा है बाढ़ के कारण पंजाब प्रांत में भयंकर तबाही देखने को मिली, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में भी स्थिति काफी खराब है। वहीँ बताया जा रहा है कि, पिछले 24 घंटों में ही पंजाब में 10 और खैबर पख्तूनख्वा में पाँच लोगों की मौत हो चुकी है। वहीँ, इस साल 26 जून से अब तक पूरे पाकिस्तान में 854 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। इनमें 130 बच्चे और 227 महिलाएँ शामिल हैं।

इस इलाके में सबसे ज्यादा तबाही 

सूत्रों का कहना है कि, पंजाब में अब तक 20 लाख से ज़्यादा लोग इस बाढ़ से प्रभावित थे। वहीँ अब सरकार ने बताया कि अब तक 7.6 लाख लोगों और पाँच लाख से ज़्यादा मवेशियों को इस तबाही से सही सलामत निकाला जा चुका है। पाकिस्तान के लाहौर, हाफ़िज़ाबाद और मुल्तान समेत कई ज़िलों में पिछले 24 घंटों में 60 मिमी से ज़्यादा बारिश हुई है। जिनमे चार इलाके ऐसे हैं जहाँ 120 मिमी से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई। वहीँ इसे लेकर पंजाब सरकार का कहना है कि ये इलाका इतिहास की सबसे भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है।

जानिए कहाँ का क्या हाल 

वहीँ आपको बताते चलें खैबर पख्तूनख्वा में इस मानसून के दौरान अब तक 484 जाने जा चुकी हैं, बताया जा रहा है कि ये आकड़ा पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। पिछले 24 घंटों में यहाँ चार बच्चों और एक महिला की मौत हो गई। राजधानी पेशावर में सिर्फ़ 24 घंटों में 41 मिमी बारिश हुई। कई निचले इलाकों में पानी भर गया है और लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की तलाश में हैं।

