Pakistan floods: ‘अल्लाह का आशीर्वाद, बाल्टी में जमा करें’, Pak के रक्षा मंत्री ने क्यों कही ऐसी बात, जमकर हो रहा वायरल

Store water in tubs: आसिफ ने सुझाव दिया कि पाकिस्तान के लोगों को बाढ़ को 'नेमत' समझना चाहिए और बांध बनने तक पानी को टब में भरकर रखना चाहिए।

Published By: Ashish Rai
Published: September 2, 2025 16:58:56 IST

 Khawaja Asif: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की बाढ़ पर एक अजीबोगरीब टिप्पणी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। आसिफ ने सुझाव दिया कि पाकिस्तान के लोगों को बाढ़ को ‘नेमत’ समझना चाहिए और बांध बनने तक पानी को टब में भरकर रखना चाहिए।

आसिफ की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब पाकिस्तान लगातार बारिश के बीच नदियों में आए उफान के कारण भयंकर बाढ़ से जूझ रहा है।

एक पाकिस्तानी समाचार चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा, “जो लोग बाढ़ जैसी स्थिति का विरोध कर रहे हैं, उन्हें बाढ़ का पानी घर ले जाना चाहिए। लोगों को इस पानी को अपने घरों में, टबों और बर्तनों में जमा करना चाहिए। हमें इस पानी को एक वरदान के रूप में देखना चाहिए और इसलिए इसे जमा करना चाहिए।”

आसिफ ने यह भी सुझाव दिया कि पाकिस्तान को छोटे जलग्रहण क्षेत्र बनाने चाहिए, जिन्हें पानी संग्रहित करने के लिए जल्द से जल्द पूरा किया जा सके, क्योंकि बांधों को तैयार होने में लगभग 10 से 15 साल लगते हैं।

पाकिस्तान में बाढ़ और बारिश से कई लोगों की मौत

पाकिस्तान में बाढ़ से 20 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। सिंध और पंजाब सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य हैं। पाकिस्तान में आपातकालीन कर्मचारियों द्वारा ड्रोन के ज़रिए खोज और बचाव अभियान चलाए जाने के बाद अब तक 9 लाख से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा चुका है।भीषण बाढ़ के कारण 850 से अधिक लोगों की जान चली गई है।

आसिफ ने पहले बाढ़ के लिए भारत को ज़िम्मेदार ठहराया था। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत द्वारा पानी छोड़े जाने के कारण पाकिस्तान में बाढ़ आ रही है।

नदियाँ उफान पर

अधिकारियों का कहना है कि यह आपदा कई सप्ताह तक चली असामान्य रूप से भारी मानसूनी बारिश के कारण आई, तथा पिछले सप्ताह भारत में उफनती नदियों और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण यह स्थिति और भी बदतर हो गई।

रावी, चिनाब और सतलुज नदियाँ एक ही समय में उफान पर आ गईं, जिससे कृषि भूमि और आस-पास के गाँवों के बड़े क्षेत्र जलमग्न हो गए।

अधिकारियों ने चेतावनी जारी की है कि चिनाब नदी का बढ़ता जलस्तर मंगलवार तक पंजाब के मुल्तान ज़िले तक पहुँच जाएगा, जहाँ यह रावी नदी के जलप्रवाह में मिल जाएगा। इसी दौरान, पंजनद नदी का जलस्तर 5 सितंबर को चरम पर पहुँचने का अनुमान है। इस बीच, सतलुज नदी का पानी सुलेमानकी और हेड इस्लाम सहित प्रमुख बैराजों की ओर लगातार बढ़ रहा है।

