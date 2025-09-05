उनको तैयार करना हमारी जिम्मेदारी…फर्स्ट लेडी मेलानिया ने AI को लेकर कह दी बड़ी बात, टेक जाइंट्स के उड़े होश

Melania Trump On AI: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक एक शानदार डिनर पार्टी का आयोजन किया, इसमें टेक जगत के कई दिग्गज सीईओ ने हिस्सा लिया, जिनमें एप्पल के सीईओ टिम कुक, मेटा के मार्क ज़करबर्ग, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला और ओपनएआई के सैम ऑल्टमैन सहित कई और लोग भी शामिल हुए।

इस दौरान ट्रंप से ज्यादा नजरें फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने भी सुर्खियां बटोरी। डिनर पार्टी में बोलते हुए मेलानिया ने कहा कि अमेरिकियों की अगली पीढ़ी को आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करने की आवश्यकता है।

AI को लेकर मेलानिया ट्रंप का संदेश?

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, डिनर पार्टी में, फर्स्ट लेडी ने कहा कि अमेरिका को अपने बच्चों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से संचालित भविष्य के लिए जल्द तैयार करना होगा। उन्होंने कहा, “हमारा भविष्य अब साइंस फिक्शन नहीं है। इस प्रारंभिक चरण में, हमारा कर्तव्य है कि हम एआई को अपने बच्चों की तरह सशक्त बनाएं, लेकिन मार्गदर्शन के साथ।”

कम नजर आती हैं मेलानिया

जनवरी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस लौटने के बाद से, मेलानिया ट्रंप ज्यादातर लोगों की नजरों से दूर रही हैं और अक्सर न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में समय बिताती हैं। 2024 के चुनाव अभियान के दौरान उनकी अनुपस्थिति ने काफी सुर्खियां बटोरीं थी।

हालांकि, फर्स्ट लेडी के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में, उन्होंने बच्चों के कल्याण, ऑनलाइन सुरक्षा और अब, एआई साक्षरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी भूमिका के प्रति अधिक लक्षित दृष्टिकोण अपनाया है। बता दें की इससे पहले वो 2020 में ट्रंप के साथ भारत के दौरे पर दिल्ली आई थी, उस दौरान उन्होंने एक स्कूल का भी दौरा किया था। उस दौरान भी उन्होंने जमकर सुर्खियां बटोरी थी।

दिल्ली में स्कूल का किया था दौरा

साल 2020 में, फर्स्ट लेडी ट्रंप के साथ भारत भी आई थीं। उस दौरान उन्होंने दिल्ली के एक स्कूल का भी दौरा किया था,जहां उन्होंने छोटे बच्चों के साथ समय बिताया था। स्कूल में उनकी स्वागत भारतीय परंपरा के अनुसार रोली-चंदन का तिलक लगाकर और गुलदस्ता देकर हुआ था।

उस दौरान भी बच्चों के साथ उनकी कई तस्वीरें सामने आई थीं, जिनमें प्रथम महिला काफी खुश दिख रही थीं। मेलानिया ने वहां हैप्पीनेस क्लास में भी भाग लिया था। आपको बता दें कि 2018 में हैप्पीनेस क्लास को केजरीवाल सरकार ने शुरू की थी। इसे नर्सरी से 8वीं क्लास के बच्चे के मानसिक तनाव को दूर करने के लिए बनाया गया था।

